به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روابط عمومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان با صدور اطلاعیهای از برگزاری مراسم بزرگداشت یومالله نهم دی، روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت، در سراسر استان خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: مراسم بزرگداشت نهم دی با هدف پاسداشت بصیرت و ولایتمداری مردم انقلابی ایران اسلامی و گرامیداشت حضور آگاهانه و دشمنشکن ملت در مقابله با فتنه سال ۱۳۸۸، در نقاط مختلف استان گیلان برگزار میشود.
بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان، با توجه به پیشتازی مردم مؤمن و انقلابی این استان در خلق حماسه ماندگار هشتم دی و حضور یک روز زودتر در صحنه مقابله با فتنه ۸۸ و حمایت از ولایت فقیه، اجتماع محوری این مراسم در شهر رشت برگزار خواهد شد.
این اجتماع ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴ در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) رشت با سخنرانی سردار دکتر علیمحمد نائینی، سخنگو و معاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یومالله نهم دی، برگزار میشود.
در پایان این اطلاعیه، از عموم مردم مؤمن، بصیر و انقلابی استان گیلان دعوت شده است تا با حضور باشکوه، دشمنستیز و آگاهانه خود در مراسم بزرگداشت روز بصیرت و میثاق اُمت با ولایت، بار دیگر وفاداری خویش را به ولایت فقیه و آرمانهای انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.
