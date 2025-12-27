به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شرایطی که جبهه فرهنگ به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل با دشمن تبدیل شده، تولید آثار هنری با محوریت چهره‌های ماندگار انقلاب اسلامی و مقاومت، نقشی تعیین‌کننده در روایت صحیح تاریخ و انتقال ارزش‌های اصیل به نسل‌های آینده ایفا می‌کند. هنر امروز، نه صرفاً ابزار بیان، بلکه یکی از مؤثرترین میدان‌های نبرد نرم است.

فیلم کوتاه «آن مهمان» با بازآفرینی حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان گیلانی فاتح نبل‌الزهرا، تلاشی هنرمندانه برای ثبت لحظه‌ای ماندگار از تاریخ مقاومت و بازخوانی سیره فرماندهی است که نام او با ایثار، اخلاص و مجاهدت پیوند خورده است.

فرهنگ و هنر؛ خط مقدم مقابله با جنگ نرم

سردار حمید دامغانی، فرمانده سپاه قدس گیلان، در بازدید از روند تولید فیلم کوتاه «آن مهمان» در محل فیلم‌برداری اظهار کرد: تولید آثار فرهنگی و هنری، بخشی جدایی‌ناپذیر از جهاد در عرصه فرهنگ به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت تولید فیلم‌ها و مستندهای ارزشی افزود: این آثار، میدان حضور هنرمندان متعهد و بسیجیان در خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن را معنا می‌بخشد و نقش مهمی در خنثی‌سازی جنگ نرم ایفا می‌کند.

فرمانده سپاه قدس گیلان تصریح کرد: فعالان فرهنگی و هنرمندان انقلابی با خلق آثار اثرگذار، جبهه‌ای مستحکم در برابر هجمه‌های رسانه‌ای و فرهنگی دشمن ایجاد می‌کنند.

«آن مهمان»؛ روایت یک دیدار ماندگار در سوریه

سرهنگ محمد پوراسماعیلی فومنی، معاون فرهنگی و هنری سپاه قدس گیلان، با اشاره به محتوای فیلم کوتاه «آن مهمان» گفت: این اثر به بازسازی صحنه حضور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در جمع رزمندگان گیلانی فاتح نبل‌الزهرا در سوریه می‌پردازد.

وی افزود: این فیلم به مناسبت دهه مقاومت و بزرگداشت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی تولید شده و به‌زودی از شبکه‌های استانی و ملی پخش خواهد شد.

پوراسماعیلی با بیان اینکه این فیلم توسط مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری بسیج گیلان در حال تولید است، خاطرنشان کرد: در این اثر، صحنه تقدیم انگشتر و اسلحه به سردار شهید حق‌بین از سوی حاج قاسم سلیمانی و همچنین سخنرانی ایشان در جمع مدافعان حرم گیلانی بازسازی شده است.

پیوند نسل‌ها با روایت‌های اصیل مقاومت

معاون فرهنگی هنری سپاه قدس گیلان با تأکید بر نقش اثرگذار این‌گونه تولیدات گفت: فعالیت‌های فرهنگی و هنری از این دست، علاوه بر بازسازی لحظات ماندگار تاریخ مقاومت، نقش مهمی در انتقال ارزش‌ها و روایت‌های اصیل به نسل‌های آینده دارند.

وی افزود: تولید چنین آثار هنری، پلی میان گذشته و آینده است و می‌تواند نسل جوان را با فرهنگ ایثار، مقاومت و روحیه مجاهدت آشنا سازد.

پوراسماعیلی در پایان تصریح کرد: این تولیدات هنری ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا و فرماندهان بزرگ، به‌عنوان ابزاری مؤثر در مقابله با جنگ نرم دشمن عمل کرده و موجب تقویت هویت جمعی و تداوم روحیه ایستادگی در جامعه می‌شوند.

-------------------------

پایان پیام/۳۴۴