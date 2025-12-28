به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله حافظ سید ریاض حسین نجفی، رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان، با اشاره به وضعیت کنونی جهان اظهار داشت: در جهان امروز سه دین اسلام، یهودیت و مسیحیت وجود دارند و هر سه از حضرت ابراهیم(ع) نشأت گرفتهاند.
وی با انتقاد شدید از صهیونیستها گفت: یهودیان در گذشته مظلوم بودهاند، اما اکنون خودشان ظالم شدهاند و صهیونیها در غزه بیش از ۷۰ هزار نفر را به شهادت رساندهاند.
آیتالله نجفی افزود: بیشتر مسلمانان از میان مسیحیان به اسلام گرویدهاند و تعداد کسانی که از یهودیت به اسلام آمدهاند بسیار کم است.
وی با تأکید بر ضرورت نزدیکی مسلمانان به مسیحیان گفت: مسلمانان باید با مسیحیان رابطه برقرار کنند تا آنان به اسلام متمایل شوند.
رئیس وفاق المدارس الشیعه پاکستان با بیان اینکه اسلام آخرین دین الهی است و سلسله امامت تا قیامت ادامه دارد، اضافه کرد: اکثریت افرادی که اسلام را پذیرفتهاند، از طبقات فقیر بودهاند و سرمایهداران اولیه با اسلام مخالفت میکردند؛ امروز نیز افراد فقیر بیش از ثروتمندان به اسلام متمایل هستند.
آیتالله نجفی درباره جایگاه حضرت فاطمه الزهرا(س) گفت: ایشان وقتی حق خود را مطالبه کردند، چند زن از بنیهاشم همراه ایشان بودند. خطبه حضرت در دربار، عدم ایستادن یاران پیامبر(ص) برای استقبال از ایشان، نقطه آغازین شناسایی حق بود.
وی در پایان به اهمیت مطالعه قرآن، نهجالبلاغه، صحیفه سجادیه و دیگر آثار ائمه معصومین(ع) اشاره کرد و تأکید کرد: باید به مرور زمان این منابع را مطالعه کرد تا از ابواب علمی و معرفتی آن بهرهمند شد.
