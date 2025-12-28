نهم دی، نماد بصیرت و وفاداری ملت ایران به ولایت است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام «مجتبی اشجری» امروز یکشنبه، ۷ دی ۱۴۰۴ در گفتوگویی اظهار کرد: یومالله نهم دی، نماد بصیرت و ولایتمداری و نشان وفاداری ملت انقلابی و مبارز ایران به آرمان والای معمار کبیر انقلاب اسلامی بزرگمرجع جهان اسلام امام خمینی (ره) است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان افزود: در این روز بزرگ مردم شریف ایران با آگاهی و اراده پولادین در صحنه مبارزه با فتنهگران حاضر شدند و با شجاعتی برخاسته از ایمان و بصیرت، نقشههای دشمنان اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی را نقش بر آب کردند و بار دیگر در صحنه تاریخ خوش درخشیدند.
وی تاکید کرد: در یوم الله نهم دی ملت مسلمان و خداجوی ایران، فتنه رنگین سال ۸۸ را که با طراحی و پشتیبانی استکبار جهانی و نقشآفرینی عدهای خواص بیبصیرت و فریبخورده شکل گرفته بود خنثی کردند تا به جهانیان ثابت کنند که هرگز اجازه نمیدهد از سوی استکبار جهانی و ایادی داخلی آنان به استقلال، آزادی و عزت میهن اسلامی خدشهای وارد گردد و ثبات میهن اسلامی با ایجاد آشوب و اغتشاش تهدید شود.
حجت الاسلام اشجری خاطرنشان کرد: مردم غیور و ولایتمدار گیلان با پیشگامی و لحظهشناسی، یک روز زودتر، هشتم دی در صحنه دفاع از اسلام، نظام و ولایت فقیه، طلایهداران بصیرت شدند و به پاس این پیشتازی مورد تقدیر ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای (مد ظله العالی) قرار گرفتند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان اظهار کرد: بیشک تبیین ابعاد فتنه ۸۸ دشمن و بازخوانی حماسه هشتم و نهم دی ملت مبارز و انقلابی ایران ضرورتی انکارناپذیر است؛ زیرا آگاهیبخشی به نسل جوان و پرورش نسلی متعهد و هوشیار، تضمینکننده آمادگی کشور در برابر فتنهها و دسیسههای احتمالی پیشرو خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن بزرگداشت ایام الله هشتم و نهم دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت)، از عموم مردم همیشه در صحنه استان دعوت مینماید تا با حضور گسترده و پرشور خود در اجتماع بزرگداشت روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در سراسر استان و در شهر رشت که ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ۱۴۰۴/۱۰/۸ در میدان شهدای ذهاب (شهرداری) با سخنرانی سردار پاسدار دکتر علیمحمد نائینی (سخنگو و معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم الله نهم دی) برگزار میشود ضمن نمایش وحدت و ولایتمداری، برگ زرین دیگری بر صحیفه افتخارات دیار سردار جنگل بیفزایند.
