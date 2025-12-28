ویدیو | پیام تبریک مرکز امام علی(ع) وین به مسیحیان اتریش: حضرت مسیح یکی از مهدییاوران در عصر ظهور میباشند
به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین محمود منتظری مقدم، رئیس مرکز اسلامی امام علی(ع) وین در پیامی ویدیویی ضمن تبریک میلاد حضرت مسیح به جامعه مسیحیان، اظهار داشت: حضرت مسیح یکی از مهدییاوران و همراهان صدیق حضرت ولی عصر (عج) در عصر ظهور میباشند که دستدردست آن حضرت برای گسترش صلح، عدالت و انسانیت در مقیاس جهانی تلاش خواهند کرد.
