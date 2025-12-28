  1. صفحه اصلی
دیدار نماینده سابق رئیس‌جمهور آمریکا با وزیر خارجه طالبان در کابل

۷ دی ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۹
دیدار نماینده سابق رئیس‌جمهور آمریکا با وزیر خارجه طالبان در کابل

زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان، امروز برای چهارمین بار پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان، به کابل سفر کرد و در دیدار با وزیر خارجه طالبان، وضعیت امنیتی فعلی افغانستان و پیشرفت‌های بازسازی را «قابل ستایش» خواند و بر ادامه گفت‌وگوها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان، امروز (یکشنبه 7 دی) برای چهارمین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت، وارد کابل شد و با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلامیه رسمی وزارت امور خارجه طالبان، در این دیدار دو طرف درباره «راه‌های گسترش روابط دوجانبه افغانستان و ایالات متحده، فرصت‌ها و چالش‌های موجود» رایزنی کردند.

امیرخان متقی با اشاره به این‌که پس از خروج نیروهای خارجی و پایان اشغال، تعامل میان طالبان و آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است، افزود که در حوزه‌های مختلف، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه روابط وجود دارد و این فرصت‌ها می‌تواند از طریق گفت‌وگوهای مستمر و سازنده پیگیری شود.

زلمی خلیلزاد نیز وضعیت امنیتی فعلی افغانستان و پیشرفت‌های بازسازی را «قابل ستایش» خواند و بر اهمیت تداوم گفت‌وگوهای دوجانبه میان کابل و واشنگتن تأکید کرد.

نماینده آمریکا در مذاکرات دوحه میان آمریکا و طالبان، اظهار داشت که برگزاری نشست‌های منظم می‌تواند به بررسی و حل مسائل مشترک میان دو طرف کمک کند.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که روابط طالبان و آمریکا همچنان در ابهام قرار دارد و تماس‌ها عمدتاً در چارچوب گفت‌وگوهای محدود و غیررسمی ادامه دارد.

گفتنی است، زلمی خلیلزاد یکی از دیپلمات‌های آمریکایی با اصالتی افغانستانی است که در مذاکرات بین آمریکا و طالبان در دوحه، پیش از تسلط طالبان بر افغانستان و قدرت‌گیری مجدد طالبان در این کشور، نقش مهم و کلیدی داشت.

