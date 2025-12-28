به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زلمی خلیلزاد، فرستاده ویژه پیشین آمریکا برای افغانستان، امروز (یکشنبه 7 دی) برای چهارمین بار پس از بازگشت طالبان به قدرت، وارد کابل شد و با امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلامیه رسمی وزارت امور خارجه طالبان، در این دیدار دو طرف درباره «راه‌های گسترش روابط دوجانبه افغانستان و ایالات متحده، فرصت‌ها و چالش‌های موجود» رایزنی کردند.

امیرخان متقی با اشاره به این‌که پس از خروج نیروهای خارجی و پایان اشغال، تعامل میان طالبان و آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است، افزود که در حوزه‌های مختلف، فرصت‌های قابل توجهی برای توسعه روابط وجود دارد و این فرصت‌ها می‌تواند از طریق گفت‌وگوهای مستمر و سازنده پیگیری شود.

زلمی خلیلزاد نیز وضعیت امنیتی فعلی افغانستان و پیشرفت‌های بازسازی را «قابل ستایش» خواند و بر اهمیت تداوم گفت‌وگوهای دوجانبه میان کابل و واشنگتن تأکید کرد.

نماینده آمریکا در مذاکرات دوحه میان آمریکا و طالبان، اظهار داشت که برگزاری نشست‌های منظم می‌تواند به بررسی و حل مسائل مشترک میان دو طرف کمک کند.

این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که روابط طالبان و آمریکا همچنان در ابهام قرار دارد و تماس‌ها عمدتاً در چارچوب گفت‌وگوهای محدود و غیررسمی ادامه دارد.

گفتنی است، زلمی خلیلزاد یکی از دیپلمات‌های آمریکایی با اصالتی افغانستانی است که در مذاکرات بین آمریکا و طالبان در دوحه، پیش از تسلط طالبان بر افغانستان و قدرت‌گیری مجدد طالبان در این کشور، نقش مهم و کلیدی داشت.

..............

پایان پیام/