به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ اندیشکده هیأت با هدف شناسایی، تجمیع و ساماندهی آثار علمی مرتبط با هیأت و مداحی، فراخوان جامع پژوهشی با عنوان «نقطـه؛ سرِ خـط!» را منتشر کرد.
این فراخوان در پاسخ به مطالبات رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تعمیق «کار علمی و دقیق» در مقوله هیأت و مداحی؛ و پرهیز از سطحینگری شکل گرفته و تلاش دارد تا با ایجاد یک نقشه جامع، وضعیت موجود ادبیات نظری این حوزه را ترسیم نماید.
بر اساس اعلام دبیرخانه این رویداد، خروجی نهایی این طرح فراتر از یک مسابقه یا جشنواره معمول است. قرار است تمامی آثار دریافتی اعم از کتاب، پایاننامه، مقالات علمی، پیمایشهای آماری و طرحهای سیاستی، پس از بررسی و اعتبارسنجی، در وبگاه تخصصی «اندیشه هیأت» نمایهسازی و معرفی شوند.
با اجرای این طرح، این درگاه اینترنتی به عنوان مرجع اصلی معرفی پژوهشها، پژوهشگران و مراکز مطالعاتی زیستبوم هیأت شناخته خواهد شد. این اقدام راهبردی سه دستاورد مهم به همراه خواهد داشت:
۱. تأمین منابع و پیشینه برای پژوهشهای آتی محققان.
۲. معرفی تخصصی پژوهشگران گمنام و ایجاد شبکه نخبگانی.
۳. نمایش شفاف نقاط قوت و آشکارسازی «خلأهای پژوهشی» جهت هدایت موضوعات پایاننامهها و تحقیقات آینده.
محورهای فراخوان و دعوت از نخبگان
اندیشکده هیأت در این فراخوان از عموم اساتید حوزه و دانشگاه، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران مستقل دعوت کرده است تا سوابق و آثار علمی خود را در حوزههای تاریخ و مقتل، ادبیات و هنر ستایشگری، مدیریت و مهندسی هیأت، جامعهشناسی آیینها و ابعاد تمدنی هیأت و همچنین سایر حوزههای دانشی به دبیرخانه ارسال نمایند. در ارسال و معرفی آثار، شرط نیست که معرفیکننده، مالک و صاحب اثر باشد.
مهلت ارسال آثار
گفتنی است مهلت ثبت و ارسال آثار به این فراخوان تا ۱۵ بهمنماه ۱۴۰۴ (همزمان با سالروز ولادت با سعادت حضرت ولیعصر (عج)) تعیین شده است.
پژوهشگران میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت آثار به درگاه اینترنتی www.d72.ir/Research مراجعه کنند.
