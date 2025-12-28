به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ایالت «گوجرات» (Gujarat/گوجرات – واقع در غرب هند) یک دانشجوی مسلمان رشته پرستاری به نام «صدیق» (Abubakr) اعلام کرد که روز ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ هنگام ورود به جلسه امتحان شفاهی با ممنوعیت و ممانعت مواجه شده و به دلیل داشتن ریش، از ورود به جلسه آزمون بازداشته شده است. به گفته او، ممتحنان با استناد به یک «سیاست ساختگی ممنوعیت ریش» مانع حضور وی در امتحان شدند؛ در حالی که هیچ مقرره رسمی در شورای پرستاری گوجرات درباره ممنوعیت ریش وجود ندارد.
صدیق در گفتوگو با رسانه 5Pillars گفته است: «به آنها توضیح دادم که ریش را به دلیل اعتقادات دینی نگاه میدارم، اما پاسخ دادند که نمیخواهند هیچ توضیحی در اینباره بشنوند.» او تأکید کرده که از ممتحنان خواسته است هرگونه قانون مکتوب در این خصوص را نشان دهند، اما «چنین سندی ارائه نشد». وی افزود: «پنج نمره برای آراستگی داریم، محترمانه گفتم میتوانند آن نمره را کم کنند اما اجازه دهند امتحان بدهم. آنها امتناع کردند.» در نهایت پس از حدود دو ساعت و با دخالت مسئولان ارشد دانشکده، صدیق در جلسه حاضر شد، اما آنطور که خود میگوید «ذهنیت و توان حضور» او در امتحان آسیب دید.
او همچنین از «سه سال تکرار این فشارها» سخن گفت و تصریح کرد که این برخوردها «نوعی تحقیر در آستانه امتحان» است که به گفته وی «بر تمرکز و عملکرد دانشجویان مسلمان تأثیر منفی میگذارد». مسئولان دانشکده تاکنون به درخواست رسانهها برای توضیح درباره این رخداد پاسخ ندادهاند.
براساس این گزارش، دانشجویان مسلمان دختر نیز رفتارهای مشابهی را تجربه میکنند. «جنیشا شاه» (Jenisha Shah) که روز ۲۴ دسامبر در یک مرکز خصوصی در گوجرات برای آزمون استخدامی راهآهن حاضر شده بود، میگوید برای ورود به جلسه مجبور به برداشتن «برقع و حجاب» شد و چون امتناع کرد، «از امتحان محروم» شد. او گفته است: «خواستم بازرسی کامل کنند اما گفتند حجاب بردارم. هیچ قانون مکتوبی نشان ندادند.» به گفته وی، برخی کارکنان حتی «با تمسخر» گفتهاند: «مسلمانها تنها کسانی هستند که بحث میکنند؛ اگر نمیخواهید حجاب بردارید، از امتحان صرفنظر کنید.»
«نیدا شیخ» (Nida Sheikh) نیز از محدودیتهای مشابه سخن گفته و توضیح داده که در سالهای تحصیل و سپس در آزمونهای شغلی «بارها به خاطر حجاب با رفتار تحقیرآمیز» روبهرو شده است. او مدعی شده که در دوران دانشجویی، «دانشجویان مرد با شعارهای ملیگرایانه هندو» آنها را تحت فشار قرار میدادند و این موضوع موجب «ترس دائمی» شده است.
در سطحی کلانتر، فعالان مسلمان در هند از جمله «عالیه اسدی» (Aliya Assadi) که در سال ۲۰۲۲ در اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدارس ایالت «اودوپی» (Udupi/اودوپی – در جنوب هند) نقش داشته، این رخدادها را «نشانگر الگوی تبعیض علیه نشانههای هویتی مسلمانان» توصیف کردهاند. یک فعال دیگر نیز هشدار داده است که «وقتی فرصتهای آموزشی به دلیل هویت دینی سلب میشود، این مسئله تنها فرد را هدف نمیگیرد، بلکه خانواده و آینده اجتماعی او را تحت تأثیر قرار میدهد.»
گزارشها حاکی از آن است که گروههای حقوقی نسبت به تشدید محدودیتها برای مسلمانان در حوزه تحصیل، اشتغال و خدمات عمومی بهویژه در موارد مرتبط با «ریش و حجاب» هشدار دادهاند. این نگرانیها در حالی مطرح میشود که قانون اساسی هند «آزادی دین» و «برابری در برابر قانون» را تضمین میکند، اما به گفته فعالان، «برخوردهای میدانی با این اصول همخوانی ندارد».
.............
پایان پیام
نظر شما