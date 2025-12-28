واکنش مشاور و دستیار رهبر انقلاب به پرتاب ۳ ماهواره ایرانی به فضا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مشاور و دستیار رهبر معظم انقلاب به پرتاب موفقیت‌آمیز ۳ ماهواره ایرانی به فضا واکنش نشان داد.

دکتر مخبر در ابن باره نوشت: «امروز صلابت ایران ۳ بار در جهان طنین انداز شد. هر ماهواره، پژواک اراده ملتی است که نگاهش رو به آینده و قدرتش ریشه در دانش فرزندانش دارد.»

امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ (۲۸ دسامبر ۲۰۲۵)، جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین و مهمترین مأموریت‌های فضایی خود را رقم زد و همزمان سه ماهواره ایرانی از پایگاه فضایی وستوچنی در روسیه با استفاده از ماهواره‌بر روسی سایوز به فضا پرتاب شدند.

.

..........................

پایان پیام