به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ ویژهبرنامه قرآنی «محفل ستارهها»، نسخه کودک و نوجوانِ برنامه تلویزیونی «محفل»، پس از پایان مراحل تولید، از ۱۲ دیماه پخش خواهد شد.
این برنامه که ضبط آن در شهریورماه انجام شده، با هدف آشنایی کودک با مفاهیم قرآنی و انس نسل جدید با قرآن، طراحی شده و زمینهای فراهم کرده تا شرکتکنندگان تواناییهای خود را در حوزههایی مانند تلاوت، حفظ، قصه گویی و دیگر هنرهای مرتبط با مفاهیم قرآنی ارائه کنند.
در «محفل ستارهها»، پنج چهره برجسته قرآنی یعنی احمد ابوالقاسمی، حامد شاکرنژاد، سید کاظم روحبخش، سیدجلال معصومی از کشور افغانستان و سیدحسنین الحلو از کشور عراق به عنوان میزبان در برنامه حضور دارند و با نگاه آموزشی و انگیزشی به نوجوانان، به رشد و تقویت استعدادهای آنها کمک میکنند. اجرای این فصل را نیز حامد مدرس و احسان مهدی بر عهده دارند که با سبک صمیمی و مهربان خود فضای برنامه را برای کودکان و نوجوانان دلنشینتر و شادتر کردهاند.
گفتنی است، در برنامه «محفل» حجتالاسلام والمسلمین قاسمیان بهعنوان یکی از میزبانان حضور داشت، اما در برنامه جدید «محفل ستارهها» که با تمرکز بر مخاطب کودک و نوجوان تولید شده و بهزودی پخش میشود، ترکیب میزبانی به دنبال اقتضائات این گروه سنی تغییر کرده است. با توجه به پیشینه دانشگاهی حجتالاسلام والمسلمین قاسمیان، این بار در «محفل ستارهها» حجتالاسلام کاظم روحبخش بهعنوان میزبان حضور خواهد داشت تا با ادبیات و گفتمانی نزدیکتر به دنیای کودک و نوجوان، ارتباط مؤثرتری با مخاطبان این برنامه برقرار شود.
«محفل ستارهها» در ۴۵ قسمت ۴۵ دقیقهای تولید شده و با حضور عوامل برنامه «محفل» تجربهای جذاب و الهامبخش برای نسل نوجوان رقم خواهد زد. این مجموعه از دهم دی ماه، هر شب حوالی ساعت ۱۶:۳۰، پیش از اذان مغرب، از شبکه نهال و همچنین حوالی ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه سه سیما پخش خواهد شد.
......
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما