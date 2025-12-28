  1. صفحه اصلی
دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می کند:

۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۳:۱۳
کرسی علمی ترویجی بررسی ماهیت حقوقی رهن اموال منقول در حقوق جدید فرانسه؛ امکان‌سنجی تطبیق با حقوق ایران

کرسی علمی–ترویجی «ماهیت حقوقی رهن اموال منقول در حقوق جدید فرانسه با امکان‌سنجی تحقق آن در حقوق ایران» با ارائه دکتر مصطفی هراتی، روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود. این نشست با حضور ناقدان دانشگاهی و به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرسی علمی–ترویجی با عنوان «ماهیت حقوقی رهن اموال منقول در حقوق جدید فرانسه؛ با امکان‌سنجی تحقق آن در حقوق ایران» روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

در این نشست علمی، دکتر مصطفی هراتی، دانش‌آموخته دانشگاه مونپلیه فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به تبیین تحولات حقوقی مربوط به نهاد رهن اموال منقول در نظام حقوقی جدید فرانسه پرداخته و امکان پیاده‌سازی و انطباق این نهاد با ساختار حقوقی ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.

نقد و بررسی علمی این کرسی بر عهده دکتر محمد مهریار و دکتر سیده فاطمه هاشمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، خواهد بود و محمدمهدی میرزائی، پژوهشگر دوره دکتری، دبیری جلسه را بر عهده دارد.

این نشست به‌صورت حضوری در دانشگاه ادیان و مذاهب، ساختمان خاتم، سالن شهید قدوسی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق بستر پخش آنلاین نیز در آن شرکت کنند.

🔗 لینک پخش آنلاین:
https://b2n.ir/h51160
👤 نام کاربری: نام و نام خانوادگی
🔑 کلمه عبور: ۲۲

گفتنی است اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط از طریق کانال  ایتا انجمن علمی حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب به نشانی زیر قابل دسترسی است:
📌 Law_URD@

