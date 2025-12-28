به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کرسی علمی–ترویجی با عنوان «ماهیت حقوقی رهن اموال منقول در حقوق جدید فرانسه؛ با امکان‌سنجی تحقق آن در حقوق ایران» روز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۱۲:۳۰ در دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌شود.

در این نشست علمی، دکتر مصطفی هراتی، دانش‌آموخته دانشگاه مونپلیه فرانسه، عضو هیئت علمی دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری، به تبیین تحولات حقوقی مربوط به نهاد رهن اموال منقول در نظام حقوقی جدید فرانسه پرداخته و امکان پیاده‌سازی و انطباق این نهاد با ساختار حقوقی ایران را مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.

نقد و بررسی علمی این کرسی بر عهده دکتر محمد مهریار و دکتر سیده فاطمه هاشمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، خواهد بود و محمدمهدی میرزائی، پژوهشگر دوره دکتری، دبیری جلسه را بر عهده دارد.

این نشست به‌صورت حضوری در دانشگاه ادیان و مذاهب، ساختمان خاتم، سالن شهید قدوسی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از طریق بستر پخش آنلاین نیز در آن شرکت کنند.

🔗 لینک پخش آنلاین:

https://b2n.ir/h51160

👤 نام کاربری: نام و نام خانوادگی

🔑 کلمه عبور: ۲۲

گفتنی است اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط از طریق کانال ایتا انجمن علمی حقوق دانشگاه ادیان و مذاهب به نشانی زیر قابل دسترسی است:

📌 Law_URD@

