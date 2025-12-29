کنست رژیم صهیونیستی به دنبال محدودیت پخش اذان از بلندگوهای مساجد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) در حال بررسی طرحی جدید برای محدود کردن استفاده از بلندگوهای مساجد است. حزب «عوتسما یهودیت» اعلام کرد که این طرح، استفاده از سامانه‌های صوتی در مساجد را به‌طور کلی ممنوع می‌کند، مگر با دریافت مجوز رسمی که شدت صدا و فاصله آن از مناطق مسکونی را ارزیابی کند.

بر اساس این طرح، نصب یا استفاده از بلندگوها بدون مجوز ممنوع خواهد بود و پلیس اختیار گسترده‌ای برای توقف فوری، ضبط تجهیزات و اعمال جریمه‌هایی تا ده‌ها هزار شِکِل در صورت تخلف خواهد داشت.

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، و زویکا فوگل، رئیس کمیته امنیت ملی کنست، اعلام کردند که این طرح با هدف «ایجاد نظام مجوزدهی و نظارت سازمان‌یافته» ارائه شده و هدف آن «بازگرداندن آرامش و ارتقای کیفیت زندگی» است؛ در حالی که طرح‌های پیشین شامل استثناهای گسترده بودند.

