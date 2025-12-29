به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری همایش بین‌المللی اندیشه‌های فقهی مقام معظم رهبری با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر تلخابی رئیس مجتمع آموزش عالی فقه و اصول امروز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ در سالن شهیدین مدرسه علمیه حجتیه برگزار شد.

حجت الاسلام تلخابی در این نشست با اشاره به تجربه موفق همایش مبانی فقهی گام دوم‌انقلاب اسلامی‌ گفت: مجتمع عالی فقه متولی برگزاری آن همایش بود که به ادعای کارشناسان، همایش ارزشمند، با آثار فاخر، هم‌ از لحاظ کمی و هم کیفی بوده است.

دکتر تلخابی، مجتمع عالی فقه را مجموعه علمی فقهی دانست که رسالت بُعد فقهی المصطفی را برعهده دارد.

وی ظرفیت بالایی برای این مجتمع توصیف کرد و بیان داشت: این مجتمع ظرفتی دارد که از طلاب و فضلا و اساتید شاخص بین المللی بهره‌مند است. ۲ هزار طلبه و ۳۰۰ استاد حوزه در مجتمع آموزش عالی فقه در حال تدریس هستند که این ظرفیت‌ها باعث بهره وروی بهتر شده است.

وی علت برگزاری این همایش علمی توسط مجتمع عالی فقه را تعداد دانش آموختگان و اساتید بین المللی آن عنوان کرد.

تلخابی افزود: مقام‌معظم رهبری سیاستمداری بزرگ و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی هستند و این‌نکته مورد توجه اساتید حوزه است که مقام علمی و فقهی ایشان‌نیز مقام بالایی است و برای بررسی و دقت نظر بیشتر در اندیشه ها و نظریات فقهی رهبر معظم انقلاب، این همایش فاخر ان شاالله برگزار می‌شود.

رئیس همایش افزود: اعضای کمیته علمی که برای این همایش استفاده کرده‌ایم ۲۳ نفر از اساتید خارج و سطوح عالی حوزه و دانشگاه (داخلی و خارجی) هستند. این همایش متشکل از ۷ کمیسیون و ۱۳ محور که (کمیتهه ای تخصصی) تشکیل شده است.از جمله محورهای همایش، مبانی فقهی حکومت اسلامی، اجتهاد و تجدید نظر در موضوعات معاصر با توجه به یکصدسالگی بازتاسیس حوزه علمیه قم و...

وی گفت: سعی شده است مباحث مبتلا به جامعه بیشتر مورد توجه باشد تا مورد توجه پژوهشگران قرار بگیرد.

رئیس مجتمع آموزش عالی فقه و اصول ادامه داد: این مجتمع ۶۰۰ محقق بالفعل از فارغ التحصیلان و دکترین دارد.

وی در نهایت افزود: بیش از ۲ هزار درس خارج مقام معظم رهبری در اختیار ماست و موقتا بیش از ۱۵ جلد تبدیل به کتاب موقت (جزوه) شده است. این مطالب نکات عمیق علمی است و بخاطر همین مساله، این همایش فرصت ارزشمندی است که مبانی اندیشه‌های مقام معظم رهبری مورد توجه جامعه علمی حوزوی و دانشگاهی قرار بگیرد.

شایان ذکر است این همایش در اسفندماه ۱۴۰۵ در سالن همایش بین المللی مدرسه علمیه امام کاظم علیه السلام قم برگزار می شود.

................

پایان پیام