به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) – ابنا - سردار علی‌محمد نائینی، امروز دوشنبه، ۸ دی ۱۴۰۴ در اجتماع هشتم دی (روز بصیرت) که در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد، اظهار کرد: نقش مردم این استان در مقابله با فتنه ۸۸ را برجسته است.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: گیلانی‌ها با درک درست و حضور به‌هنگام، یک روز زودتر از سایر نقاط کشور به میدان آمدند و با این پیشتازی، مقدمه حرکت ملی و سراسری مقابله با خطر فتنه را فراهم کردند. اقدام مردم رشت باعث شد روز نهم دی سراسر ایران وارد میدان شود و خطر فتنه باورپذیر و آشکار شود.

وی با اشاره به سابقه تاریخی استان گیلان در دوران دفاع مقدس افزود: مردم مؤمن و انقلابی گیلان قبل و بعد از فتنه ۸۸ همواره سربلند بوده‌اند. لشکر عملیاتی گیلان در دوران دفاع مقدس یکی از لشکرهای خط‌شکن بود و سرداران نام‌آور این استان نقش برجسته‌ای در مقیاس ملی ایفا کردند.

سخنگوی سپاه پاسداران همچنین با تبریک موفقیت پرتاب ماهواره‌های ایرانی توسط جوانان کشور در شرایط تحریم، یادآور شد: مردم رشت امروز با حضور پرشور خود، پاسداشت خاطره حماسه هشتم دی را نشان داده و با آرایش هوشیارانه، برای مقابله با فتنه‌های جدید و تهدیدات نوظهور آمریکایی و صهیونیستی آماده هستند.

سردار نائینی از حضور همه اقشار مردم، مسئولان سیاسی و انتظامی، خانواده معظم شهدا و بسیجیان قدردانی کرد و گفت: این حضور، نمونه بارز وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب و ولایت فقیه است.

وی با اشاره به فتنه ۸۸ اضافه کرد: این فتنه یک پروژه پیچیده و نرم بود که از داخل طراحی شده بود و قدرت‌های غربی و صهیونیستی بلافاصله به میدان آمدند و اعلام کردند که همه تلاش‌ها برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سخنگوی سپاه پاسداران افزود: نخبگان یک جریان سیاسی شرایطی را برای دشمن فراهم کردند تا روایت ایران ضعیف شکل بگیرد و پیام ضعف به دشمن انتقال یابد. با یک دروغ بزرگ به نام تقلب، هشت ماه کشور وارد یک جنگ سیاسی و امنیتی شد، اما سد مستحکم ولایت فقیه و انسجام ملی در هشتم و نهم دی باعث شکست پروژه دشمن شد.

سردار نائینی در ادامه به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در این جنگ ترکیبی، دشمن حمله سخت و نرم را همزمان طراحی کرد. هدف اولیه آمریکا و رژیم صهیونیستی فروپاشی ساختار دفاعی کشور و ایجاد آشوب داخلی بود، اما با واکنش سریع مقام معظم رهبری، انسجام نیروهای مسلح و حضور مردمی، پروژه دشمن شکست خورد.

وی روز اول جنگ را چنین روایت کرد: در ساعات اولیه حمله، مردم و رسانه‌ها متحیر بودند، اما رهبر انقلاب به میدان آمدند و با آرامش و اعتماد به نفس ملی، چرخه فرماندهی نیروهای مسلح را بازیابی کردند و دستور حمله صادر شد. بلافاصله نماز جمعه‌ها برگزار شد و مردم در خیابان‌ها حضور یافتند.

رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی توضیح داد: از شامگاه روز اول، ایران پاسخ موشکی خود را آغاز کرد و طی روزهای دوم و سوم با چندین نوبت شلیک موشک‌های دقیق به اهداف راهبردی در سرزمین‌های اشغالی، دشمن را غافلگیر کرد. سیستم پدافندی چندلایه رژیم صهیونیستی نتوانست موشک‌ها را رهگیری کند و خسارات سنگین به مراکز نظامی و زیرساختی وارد شد.

وی افزود: در روز سوم، علاوه بر حمله به فرماندهان دشمن، زیرساخت‌های مهم اقتصادی و نظامی هدف قرار گرفت و تا روز پنجم، با موشک‌های پیشرفته و مانورپذیر، موازنه جنگ به نفع ایران تغییر کرد. نیروهای مردمی، بسیج و اطلاعاتی در کنترل مرزها و امنیت داخلی نقش محوری داشتند.

سردار نائینی ادامه داد: در روزهای چهارم تا ششم، حملات سایبری، جنگ الکترونیک و رسانه‌ای دشمن نیز ناکام ماند. حتی تهدیدهای آمریکا برای وارد کردن کشور به آشوب و مداخله نظامی با پاسخ مقتدرانه ایران خنثی شد. در روزهای پایانی، با شلیک گسترده موشک‌های فوق سنگین و مانورپذیر، دشمن عملاً تسلیم ایران شد و رسانه‌های غربی و رژیم صهیونیستی شکست خود را به‌رسمیت شناختند.

وی گفت: این جنگ و فتنه، آزمونی بزرگ برای سنجش انسجام ملی و بصیرت ملت ایران بود. حفظ نعمت ولایت فقیه و انسجام ملی وظیفه دینی و انقلابی همه آحاد ملت و نخبگان کشور است امروز دشمن بر جنگ شناختی و روانی تمرکز کرده و میدان اصلی، عرصه فرهنگی و ادراک جامعه است. گوهر حماسه نهم دی و روح دفاع مقدس ملت ایران باید حفظ و تداوم یابد.

‐---------------------

پایان پیام/۳۴۴