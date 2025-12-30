تهران چهارشنبه تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ براساس گزارش سازمان هواشناسی مبنی بر برودت هوا طی روزهای آینده در سطح استان، در راستای تامین انرژی پایدار بنابه مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان تهران، کلیه ادارات، موسسات دولتی، مراکز تجاری، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌ها به استثنای مراکز درمانی، امداد رسان وخدماتی و شعب کشیک بانک‌ها و انتظامی در روز چهارشنبه ۱۰دی ماه در سطح استان تهران تعطیل اعلام شد.

بر اساس اعلام کارگروه، تمامی امتحانات دانشگاه‌ها برقرار می باشد.

کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان تهران توصیه کرد: شهروندان به منظور جلوگیری از قطعی برق و افت فشار گاز و رعایت رفاه و آسایش هموطنان عزیز با مصرف بهینه انرژی حداکثر همراهی و صرفه جویی لازم را بعمل آورند.

