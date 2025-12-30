به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همایش بزرگداشت علامه آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی(ره) با عنوان «استاد فکر»، امروز در سالن همایش‌های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در این همایش، پیام شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب‌الله لبنان به مناسبت پنجمین سالگرد رحلت این متفکر برجسته انقلاب اسلامی قرائت شد.

شیخ نعیم قاسم در پیام خود با قدردانی از برگزارکنندگان این همایش، تأکید کرد که این گردهمایی فرصتی ارزشمند برای آشنایی عمیق‌تر با اندیشه، رفتار، منش و طرح‌های فکری آیت‌الله مصباح یزدی است؛ اندیشه‌ای که ثمره سال‌ها تلاش فرهنگی، جهادی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی ایشان در جمهوری اسلامی بوده و آثار آن در سطح جهان اسلام قابل مشاهده است.

دبیرکل حزب‌الله لبنان در تبیین شخصیت علمی و انقلابی آیت‌الله مصباح یزدی، سخنان خود را در چهار محور اصلی بیان کرد و نخست، ایشان را صاحب «اندیشه اصیل» دانست؛ اندیشه‌ای که هم‌زمان با نهضت امام خمینی(ره) و در مسیر تحقق اسلام ناب محمدی در قالب یک حکومت مردم‌سالار و انقلابی شکل گرفت. وی تصریح کرد: آیت‌الله مصباح یزدی در دورانی که شرق و غرب بر جهان سلطه داشتند، با تأسی به شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» در تثبیت این اندیشه نقش‌آفرین بود و از طریق فعالیت در مؤسسات «در راه حق» و «باقرالعلوم» و سپس با ریاست مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در قم، به تعمیق این گفتمان کمک کرد.

شیخ نعیم قاسم با اشاره به تأکید آیت‌الله مصباح بر تعارض واقعی میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی، خاطرنشان کرد: ایشان ضمن تأکید بر استفاده از فناوری‌های نوین، هرگز قائل به ذوب‌شدن اندیشه اسلامی در تفکر غربی نبودند و بر ضرورت حفظ اصالت فکری اسلام پافشاری می‌کردند. وی با نقل سخن رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره «طرح ولایت» به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین ابتکارات آیت‌الله مصباح، افزود: آثار علمی، اخلاقی و معنوی ایشان میراثی ماندگار برای جهان اسلام است که هم به صورت نظری و هم در عرصه عمل آزموده شده است.

در محور دوم، دبیرکل حزب‌الله لبنان، آیت‌الله مصباح یزدی را یک «سیاست‌مدار انقلابی» معرفی کرد و گفت: فعالیت‌های انقلابی ایشان محدود به دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی نبود، بلکه از سال ۱۳۴۲ و در قامت شاگردی وفادار به امام خمینی(ره) آغاز شد. مشارکت در فعالیت‌های سیاسی، نگارش مقالات انقلابی در نشریات «بعثت» و «انتقام»، تشکیل هسته‌های مخفی مبارزاتی علیه رژیم پهلوی و مقابله با جریان‌های انحرافی پس از انقلاب، بخشی از کارنامه سیاسی و انقلابی این عالم مجاهد بود.

شیخ نعیم قاسم در سومین محور، آیت‌الله مصباح یزدی را «ولایت‌مداری فداکار» توصیف کرد و با اشاره به دیدار خود با ایشان در آبان ۱۳۹۷ گفت: آیت‌الله مصباح، نعمت وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی را نعمتی بی‌بدیل می‌دانستند و بر اطاعت از ولایت به‌عنوان رکن اساسی نهضت امت اسلامی و زمینه‌ساز آمادگی برای ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) تأکید داشتند. وی افزود: این ویژگی باعث شد آیت‌الله مصباح در ایران و جهان اسلام به‌عنوان نماد کامل ولایت‌مداری شناخته شود.

وی همچنین به پیام شهید سید حسن نصرالله درباره آیت‌الله مصباح یزدی اشاره کرد و گفت: در این پیام، ایشان به اخلاص، وقف‌بودن در راه خدا و نقش بی‌بدیل این عالم بزرگ در هدایت امت اسلامی اشاره کرده و آیت‌الله مصباح را شخصیتی منحصربه‌فرد در جهان اسلام توصیف کرده‌اند.

در چهارمین محور، دبیرکل حزب‌الله لبنان به تأکید آیت‌الله مصباح یزدی بر اولویت مقاومت و مقابله با طاغوت، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی پرداخت و گفت: ایشان مسئله فلسطین و مقابله با صهیونیسم را همواره یک اولویت می‌دانستند و بر ضرورت رویارویی واقعی با سلطه‌طلبی آمریکا تأکید داشتند. توجه ویژه ایشان به وضعیت مقاومت در لبنان و فلسطین و پیگیری مستمر تحولات این جبهه، نشان‌دهنده اهتمام جدی وی به محور مقاومت بود.

شیخ نعیم قاسم در ادامه، به تحولات منطقه و عملیات «طوفان الاقصی» اشاره کرد و گفت: این نبرد بزرگ، چهره واقعی و وحشی‌گرایانه رژیم صهیونیستی را بیش از پیش آشکار کرد و در عین حال، پایداری نیروهای مقاومت در فلسطین و لبنان را به نمایش گذاشت؛ مقاومتی که به برکت حمایت جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر معظم انقلاب اسلامی تداوم یافته است.

