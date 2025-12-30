به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در یک حادثهٔ دلخراش جاده‌ای در شهرستان «مایمی» استان بدخشان افغانستان، ۷ نفر جان خود را از دست دادند و دو نفر دیگر به شدت زخمی شدند.

احسان‌الله کامگار، سخنگوی فرماندهی پلیس طالبان در بدخشان، اعلام کرد که این رویداد ساعت دو بامداد سه‌شنبه (۹ دی) رخ داده است.

این حادثه در پی انحراف از مسیر و واژگونی یک خودرو از نوع ون در منطقه «ورفک» واقع گردید، که منجر به این تلفات سنگین شد.

زخمی‌ها بلافاصله به مراکز درمانی منتقل شدند، اما دلیل دقیق حادثه هنوز مشخص نیست و تحقیقات در این رابطه ادامه دارد.

بدخشان به دلیل جاده‌های کوهستانی و پرپیچ‌وخم، یکی از مناطق پرخطر برای تردد در افغانستان است و خرابی زیرساخت‌ها عامل اصلی بسیاری از حوادث مشابه محسوب می‌شود.

علاوه بر راه‌های غیر استاندارد و خطرناک، بی‌احتیاطی رانندگان و عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، سالانه جان صدها نفر را در سراسر این کشور می‌گیرد.

