به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله محمود رجبی ریاست موسسه آموزشی و پژوهشی موسسه امام خمینی در پنجمین کنگره بین المللی بزرگداشت علامه مصباح یزدی و نکوداشت دوازدهم دی روز علوم انسانی اسلامی که در سالن همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با گرامی‌داشت ایام پربرکت ماه رجب و سالروز ولادت باسعادت امیرالمؤمنین حضرت علی(ع)، مبعث پیامبر گرامی اسلام(ص) و میلاد امام جواد(ع)، بر نقش محوری ولایت فقیه در صیانت، پویایی و اقتدار نظام اسلامی تأکید کرد.

وی در ابتدای سخنان خود، ضمن قرائت صلوات و دعای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج)، یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای والامقام انقلاب اسلامی، شهدای اسلام، شهدای جبهه مقاومت و به‌ویژه سردار دل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید سید حسن نصرالله، شهید سید ضیاءالدین و سایر شهدای بزرگ مقاومت را گرامی داشت و تصریح کرد: اگر امروز نظام جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت با عزت، اقتدار و نقش‌آفرینی در عرصه‌های مختلف حضور دارند، این عزت مرهون خون پاک شهدایی است که جان خود را در این مسیر فدا کردند.

عضو هیات رئیسه جلس خبرگان رهبری، همچنین با تجلیل از مقام علمای ربانی، به‌ویژه مرحوم آیت‌الله علامه مصباح یزدی(ره) و شهید آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، خاطرنشان کرد: وفاداری ملت ایران به اسلام، نظام، ولایت فقیه و رهبری معظم انقلاب، ثمره رهنمودهای امام راحل، تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری و مجاهدت‌های فکری، فرهنگی و اعتقادی علمایی چون علامه مصباح یزدی است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه هدف اصلی سخنانش تبیین نقش ولایت فقیه در صیانت و اقتدار نظام اسلامی است، اظهار داشت: هر نظام و جامعه‌ای که داعیه تحقق ارزش‌ها و آرمان‌های والای انسانی و اسلامی را داشته باشد، با دو تهدید اساسی روبه‌روست و موفقیت یا ناکامی آن، به نوع مواجهه با این دو تهدید بستگی دارد.

این مدرس حوزه علمیه قم، نخستین تهدید را «تهاجمات بیرونی» دانست و افزود: نظام اسلامی به دلیل پایبندی به ارزش‌هایی چون عدالت‌خواهی، استقلال، استکبارستیزی و دفاع از مظلومان، همواره در تضاد ذاتی با نظام سلطه و مستکبران جهانی قرار دارد و این تعارض تا زمان شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی و برچیده شدن سلطه ظالمانه استکبار ادامه خواهد داشت.

عضو هیات امنای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، هشدار داد: بی‌توجهی به این تهدید می‌تواند نظام اسلامی را با مخاطرات جدی مواجه کند و از همین رو، قرآن کریم هم نسبت به این خطر هشدار داده و هم راه مقابله با آن را به روشنی تبیین کرده است.

آیت الله رجبی با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ»، تصریح کرد: جامعه اسلامی و مسئولان آن موظف‌ هستند در حد توان، از نظر نظامی، دفاعی و تجهیزاتی خود را آماده و مجهز کنند؛ به‌گونه‌ای که دشمنان از فکر تعرض به نظام اسلامی دچار هراس شوند و طمع حمله از ذهن آن‌ها خارج شود.

عضو هیات رئیسه جلس خبرگان رهبری افزود: آمادگی دفاعی باید به سطحی برسد که دشمن، قدرت، اراده و توان بازدارندگی نظام اسلامی را به‌صورت ملموس احساس کند و جرأت هیچ‌گونه تعدی را نداشته باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه، «مقاومت و استقامت درونی جامعه» را مکمل توان دفاعی دانست و گفت: قرآن کریم بارها بر سرسختی مؤمنان در برابر دشمنان تأکید کرده و تعابیری همچون «أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّار» نشان‌دهنده ضرورت قاطعیت، شجاعت و ایستادگی جامعه اسلامی در برابر جبهه دشمن است.

مدرس حوزه علمیه قم با اشاره به آیات دیگری از قرآن کریم افزود: دشمن باید در رفتار، موضع‌گیری و انسجام جامعه اسلامی، صلابت و غلظت را احساس کند؛ به‌گونه‌ای که این مقاومت برای او کاملاً محسوس و بازدارنده باشد. تجهیز نظامی و مقاومت جدی در برابر دشمن، دو مؤلفه مکمل هستند که هر دو باید به‌طور هم‌زمان و در بالاترین سطح ممکن تحقق یابند تا نظام اسلامی از تهدیدهای بیرونی مصون بماند.

عضو هیات امنای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) به دومین تهدید اساسی علیه نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: خطر دیگری که جامعه و نظام اسلامی را تهدید می‌کند، تهدیدهای درونی است؛ تهدیدهایی که ممکن است ریشه در طراحی و هدایت بیرونی داشته باشد، اما در داخل جامعه بروز پیدا کند و با تضعیف باورها، ایجاد تردید، اختلاف و دوقطبی‌سازی، انسجام ملی را هدف قرار دهد.

وی تأکید کرد: در چنین شرایطی، نقش ولایت فقیه در هدایت، بصیرت‌بخشی و حفظ وحدت جامعه اسلامی نقشی تعیین‌کننده و بی‌بدیل است و می‌تواند همچون سدی مستحکم، نظام اسلامی را از آسیب‌ها و انحرافات مصون بدارد.

عضو هیات امنای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، وحدت و همبستگی جامعه اسلامی را یک ضرورت راهبردی دانست و اظهار کرد: خطری که امروز جامعه اسلامی را تهدید می‌کند، خطری است که حتی از تهدید نظامی نیز دشوارتر است؛ چرا که اگر وحدت از بین برود، تجهیزات و توان نظامی نیز کارآمد نخواهد بود.

عضو هیات رئیسه جلس خبرگان رهبری با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال وحدت را به‌عنوان نعمتی بزرگ معرفی کرده و بارها نسبت به آسیب‌های تفرقه هشدار داده است؛ آنجا که می‌فرماید: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» و در ادامه، وحدت امت اسلامی را نعمتی الهی می‌داند که موجب الفت قلوب و برادری مؤمنان شده است.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آیه «فَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ» تصریح کرد: نتیجه نزاع و چنددستگی، سستی اراده‌ها، کاهش انگیزه در برابر دشمن و از بین رفتن اقتدار جامعه اسلامی است. اقتدار امروز امت اسلامی، به‌طور مستقیم به میزان وحدت و یکپارچگی آن وابسته است.

آیت الله رجبی ادامه داد: خداوند متعال برای تحقق این وحدت، تدبیر بنیادینی در تعالیم اسلام قرار داده و برخلاف سایر پیامبران، از پیامبر اکرم(ص) خواسته شد که مودت اهل‌بیت(ع) را به‌عنوان پاداش رسالت مطالبه کند؛ زیرا مودت، صرفاً یک علاقه قلبی نیست، بلکه معرفتی عمیق است که باید در رفتار، اطاعت و سبک زندگی ظهور پیدا کند.

مدرس حوزه علمیه قم با تبیین تفاوت محبت و مودت گفت: مودت، محبتِ اظهارشده و عملی است؛ همان‌گونه که در برابر دشمنان اسلام مأمور به اظهار برائت هستیم، در عرصه ولایت نیز باید عشق و اطاعت جلوه عینی داشته باشد. به تعبیر علما و شهدا، «ذوب شدن در ولایت» یعنی وقف تمام وجود در مسیر ولایت است. در دوران غیبت نیز همین مودت، معرفت و اطاعت باید نسبت به ولایت فقیه تداوم یابد؛ چرا که ولایت فقیه امتداد ولایت معصومان(ع) و محور حقیقی وحدت جامعه اسلامی است.

عضو هیات امنای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به روایات اسلامی تأکید کرد: در خطبه فدکیه آمده است که امامت، عامل از بین رفتن تفرقه است و در زیارت جامعه کبیره نیز بر این حقیقت تصریح شده که وحدت امت، تنها در پرتو تبعیت از امامان معصوم و در عصر غیبت، در سایه ولایت فقیه محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه حفظ نظام اسلامی نیازمند دو عنصر اساسی است، گفت: نخست، آمادگی کامل امت اسلامی در مقابله با دشمن و دوم، بالاترین سطح وحدت و انسجام درونی؛ این دو عامل، ضامن بقای جامعه اسلامی و پیشرفت آن در عرصه جهانی خواهند بود.

آیت الله رجبی با اشاره به نقش ولایت فقیه در مدیریت و هدایت جامعه اسلامی گفت: مرحوم آیت‌الله علامه مصباح یزدی (رضوان‌الله تعالی علیه) در آثار خود، ۲۶ ویژگی و شرط را برای رهبری جامعه اسلامی برشمرده‌اند که می‌توان آن‌ها را از جهات مختلف دسته‌بندی کرد.

عضو هیات رئیسه جلس خبرگان رهبری افزود: بخشی از این ویژگی‌ها به صلاحیت‌های درونی و شخصیتی رهبر جامعه اسلامی بازمی‌گردد؛ از جمله عدالت، تقوا، شناخت عمیق از اسلام و ارزش‌های حکمرانی دینی، شجاعت، و توان مدیریت جامعه. این ویژگی‌ها ولی‌فقیه را به شخصیتی تبدیل می‌کند که کوچک‌ترین انحرافی از مسیر اسلام نداشته و نسبت به هرگونه انحراف جامعه از ارزش‌های دینی حساس باشد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، استکبارستیزی، دفاع از مظلومان و عدالت‌خواهی را از دیگر ویژگی‌های برجسته رهبری دانست و تصریح کرد: این روحیه باعث می‌شود ولی‌فقیه نه‌تنها برای جامعه اسلامی، بلکه برای کل جامعه بشری دغدغه‌مند باشد و در هر نقطه‌ای که مظلومی وجود دارد، از او دفاع کند. همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، جمهوری اسلامی به دفاع از مظلومان افتخار می‌کند.

وی ادامه داد: دسته دوم از ویژگی‌های مورد تأکید علامه مصباح، مربوط به توانمندی رهبری در اداره جامعه اسلامی است؛ از جمله قدرت بسیج عمومی و افزایش بصیرت مردم در مسیر اهداف الهی. این مسئله به‌روشنی در دوران دفاع مقدس مشاهده شد؛ زمانی که ملت ایران، از جوان و پیر گرفته تا زنان در پشت جبهه، در برابر تجاوز دشمن بسیج شدند.

مدرس حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: عامل اصلی این بسیج عمومی، مشروعیت الهی رهبری بود؛ چراکه مردم مسلمان برای اقدام خود به حجت شرعی نیاز دارند و هنگامی که ولی‌فقیه، به‌عنوان نایب امام زمان(عج)، مردم را به صحنه دعوت می‌کند، با قلب و جان لبیک می‌گویند.

آیت‌الله رجبی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر تأکید کرد: اگر سخنرانی‌ها، تدابیر و اقدامات حکیمانه رهبر معظم انقلاب نبود، مشخص نبود چه سرنوشتی در انتظار کشور قرار می‌گرفت. یکی از برجسته‌ترین جلوه‌های رهبری در این مقطع، نیروشناسی و قدرت مدیریت بحران بود.

عضو هیات امنای موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: با وجود شهادت جمعی از فرماندهان برجسته کشور، رهبر معظم انقلاب در مدت زمانی کوتاه، سرداران جدید را منصوب کردند، نیروها را فراخواندند، توجیه و هدایت کردند و تصمیمات راهبردی اتخاذ شد؛ اقدامی که از عظمت مدیریتی و تدبیر مثال‌زدنی ایشان حکایت دارد.

عضو هیات رئیسه جلس خبرگان رهبری افزود: مرحوم علامه مصباح یزدی از سال‌های ابتدایی با شناخت عمیق از ویژگی‌های رهبری، ارادت ویژه‌ای به مقام معظم رهبری داشتند و همواره بر توان نیروشناسی و تدبیر بالای ایشان تأکید می‌کردند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به آیه شریفه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» گفت: پیشرفت‌های کشور در عرصه‌های مختلف از جمله توان دفاعی موشکی و انرژی هسته‌ای، نتیجه هدایت، انسجام‌بخشی و تصمیم‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب است؛ به‌طوری‌که دشمنان، برخلاف توهمات خود، در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ناگزیر به درخواست توقف جنگ شدند.

آیت‌الله رجبی با اشاره به شرایط حساس ابتدای انقلاب اسلامی اظهار کرد: در مقطعی برخی جریان‌ها به‌دنبال انحلال ارتش بودند، اما امام خمینی(ره) با قاطعیت فرمودند ارتش باید حفظ شود و همزمان با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، نیروهای مسلح توانمند و بازدارنده‌ای را سامان دادند. این تدبیر حکیمانه موجب شد مجموعه‌ای منسجم و مقتدر برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی شکل بگیرد؛ الگویی که امروز نیز در مدیریت کلان دفاعی کشور توسط مقام معظم رهبری دنبال می‌شود.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) یکی از مهم‌ترین عرصه‌های رهبری امام راحل را ایجاد وحدت و همبستگی اجتماعی دانست و تصریح کرد: امام خمینی(ره) همواره بر وحدت جامعه اسلامی تأکید داشتند و با هشدارهای جدی به مسئولان، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها، مسیر وحدت حوزه و دانشگاه و همگرایی اقشار مختلف، شیعه و سنی را هموار کردند. دشمنان انقلاب اسلامی همواره تلاش داشته‌اند با دامن زدن به اختلافات قومی، مذهبی و اجتماعی، جامعه اسلامی را دچار تفرقه کنند، اما تدابیر امام(ره) و سپس مقام معظم رهبری، این توطئه‌ها را خنثی کرده است.

وی با اشاره به جایگاه وحدت‌آفرین رهبر معظم انقلاب گفت: امروز شاهد هستیم که اقشار مختلف مردم، با هر سلیقه و ظاهری، عشق و ارادت خود را به رهبر انقلاب ابراز می‌کنند؛ مسئله‌ای که ریشه در ویژگی‌های شخصیتی برجسته ایشان، ادامه مسیر امام راحل، رعایت مصالح نظام اسلامی و عشق صادقانه به مردم دارد.

رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با اشاره به حوادثی همچون فتنه ۸۸ و نیز جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: دشمنان با طراحی توطئه‌های گسترده در داخل و خارج کشور به‌دنبال ایجاد آشوب و فروپاشی اجتماعی بودند، اما بصیرت عمومی و محبت مردم به رهبری، همه این نقشه‌ها را نقش بر آب کرد و جامعه را از خطرات بزرگ درونی و بیرونی نجات داد.

آیت الله رجبی در پایان با تأکید بر ضرورت قدرشناسی از نعمت رهبری گفت: همان‌گونه که بزرگان دین تأکید کرده‌اند، باید برای نعمت وجود امام خمینی(ره) و نعمت هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری شاکر باشیم و با تبیین درست نظریه ولایت فقیه و معرفی شخصیت ممتاز رهبر انقلاب، این سرمایه عظیم اجتماعی را در جامعه نهادینه و تقویت کنیم.

