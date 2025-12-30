به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ خانم ساکت، معاونت خواهران پیروان عترت هیئت رزمندگان اسلام، در نشست خبری تشریح برنامههای مراسم اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام که روز سهشنبه در فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد، با تبریک اعیاد ماه رجب، این ماه را «فرصتی برای پاکسازی روح و بازسازی معنوی» توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد که آحاد جامعه بتوانند از برکات این ایام بهرهمند شوند.
وی با اشاره به گستره فعالیتهای بخش خواهران هیئت رزمندگان اسلام در کشور گفت: در حال حاضر حدود ۳۵۰ هیئت پیروان عترت و هیئت نوجوانان فاطمی در سراسر کشور فعال هستند. از میان این مجموعه، موفق شدیم آمار ۱۳ استان را بهصورت دقیق جمعآوری کنیم که شامل استانهای سیستان و بلوچستان، فارس، یزد، سمنان، کرمان، بوشهر، ایلام، آذربایجان شرقی، تهران، گلستان، همدان و لرستان است.
معاونت خواهران پیروان عترت هیئت رزمندگان اسلام افزود: در این ۱۳ استان، حدود ۸۰ هیئت بهطور مستقیم در برگزاری مراسم اعتکاف مشارکت دارند که مجموعاً نزدیک به ۳۰ هزار نفر از خواهران در این مراسم معنوی حضور پیدا میکنند. این آمار شامل هر دو بخش پیروان عترت (بانوان بزرگسال) و نوجوانان فاطمی است که دختران ۱۳ تا ۲۰ سال را در بر میگیرد. آمار تفکیکی هر استان نیز در صورت نیاز در اختیار رسانهها قرار خواهد گرفت.
وی درباره برنامههای اعتکاف در تهران توضیح داد: در پایتخت، برنامهها در دو بخش مجزا برگزار میشود؛ اعتکاف نوجوانان فاطمی در فاطمیه بزرگ تهران ویژه دختران نوجوان و اعتکاف بانوان بزرگسال در مسجد حضرت زینب سلاماللهعلیها برای خانمهای ۲۰ سال به بالا. همچنین در برخی شهرستانها، از جمله ملارد، بخش ویژه «مادر و کودک» نیز در برنامههای اعتکاف پیشبینی شده است.
خانم ساکت با تأکید بر رویکرد محتوایی برنامههای اعتکاف بانوان و دختران گفت: نگاه ما این نیست که اعتکاف صرفاً به حضور فیزیکی و انجام اعمال عبادی محدود شود؛ هرچند این بخش بسیار ارزشمند است، اما تلاش کردهایم از این فرصت کوتاه، حداکثر استفاده تربیتی و معرفتی را داشته باشیم و مسائل مهم و مبتلابه بانوان و دختران را بهصورت هدفمند مطرح کنیم.
وی افزود: در بخش نوجوانان فاطمی، تمرکز اصلی ما بر موضوع «حجاب و پوشش» است؛ آن هم در راستای منویات مقام معظم رهبری که تأکید کردهاند نهادهای فرهنگی باید بهصورت جدی وارد این عرصه شوند. امسال به جای روشهای صرفاً سخنرانیمحور، از شیوههای تعاملی و کارگاهی استفاده کردهایم. برای این منظور، کارتهایی طراحی شده که در آنها دیدگاه برخی فلاسفه، روانشناسان و جامعهشناسان غربی همچون ژانژاک روسو، فروید و ارسطو درباره زن، بهصورت خلاصه و گزیده آمده است.
او ادامه داد: ابتدا نگاه سلبی و انتقادی نسبت به دیدگاههای غربی درباره زن به دختران ارائه میشود تا با زوایای تاریک و نگاه ابزاری غرب نسبت به زن آشنا شوند. سپس خودِ نوجوانان با جستوجو و گفتوگو، به تحلیل این دیدگاهها میپردازند. پس از آن، نوبت به نگاه ایجابی اسلام میرسد؛ آیاتی از قرآن کریم که کرامت، منزلت و ارزش زن را بیان میکند، در اختیار نوجوانان قرار میگیرد و آنها بهصورت فعال این آیات را در قرآن پیدا و بررسی میکنند.
معاونت خواهران پیروان عترت هیئت رزمندگان اسلام اضافه کرد: در ادامه، دیدگاه علمای بزرگ اسلام، از جمله حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، درباره جایگاه زن، بهصورت کلیدواژه و مستند مطرح میشود. حتی بخشهایی از نامههای امام خمینی(ره) به همسرشان نیز مورد توجه قرار میگیرد تا نوجوانان با نگاه عمیق و انسانی اسلام به زن آشنا شوند.
وی از برگزاری کارگاههای تکمیلی خبر داد و گفت: فیلمهایی با محوریت تاریخ غرب، از قرون وسطی تا انقلاب صنعتی و پیامدهای آن برای زنان غربی، برای نوجوانان پخش میشود. پس از نمایش فیلم، فضای گفتوگو، پرسش و پاسخ و نظرخواهی ایجاد میشود و شرکتکنندگان دیدگاههای خود را بهصورت مکتوب ارائه میدهند. سپس سخنران جلسه با ورود به بحث حجاب و پوشش، جمعبندی مباحث را ارائه میکند.
خانم ساکت ادامه داد: در روز دوم اعتکاف نوجوانان، دکتر بانکیپور بهعنوان سخنران حضور خواهند داشت و به سؤالات و شبهات دختران نوجوان در حوزه حجاب و مسائل مرتبط پاسخ میدهند. در کنار این برنامهها، مناجاتخوانی، دعا، جشنهای ولادت و همچنین برنامههای متناسب با سالروز رحلت حضرت زینب سلاماللهعلیها برگزار میشود. تلاش ما این است که نوجوانان خودشان به این نتیجه برسند که حجاب، آنگونه که شهید مطهری فرمودهاند، عامل آرامش روانی، استواری اجتماع و حفظ کرامت زن است.
وی درباره برنامههای اعتکاف بانوان بزرگسال نیز گفت: این بخش در مسجد حضرت زینب سلاماللهعلیها برگزار میشود و برنامهها کاملاً محتوایی و متناسب با شعار اعتکاف امسال، یعنی «معنویت، اتحاد و استقامت»، طراحی شده است. موضوعاتی همچون استقامت بانوان، نقش و وظایف زنان در جبهه مقاومت و الگوگیری از شخصیتهایی مانند حضرت زینب(س) در دستور کار قرار دارد.
خانم ساکت افزود: همزمان با ایام شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، موضوع مقاومت بهصورت ویژه دنبال میشود. در این بخش، خانم دکتر اقدم بهمدت دو روز به تبیین مباحث مرتبط با مقاومت میپردازند. همچنین حاجآقای تباخیان با رویکرد تاریخی، و حاجآقای علی خاتمی با تمرکز بر شخصیت حضرت زینب(س) و مفهوم استقامت سخنرانی خواهند کرد. در پایان نیز حاجآقای نصیری جمعبندی نهایی مباحث سه روز اعتکاف را ارائه میدهند و تأکید میکنند که اعتکاف صرفاً به این سه روز محدود نمیشود، بلکه نقشه راهی برای آینده زندگی معنوی بانوان است.
وی در بخش پایانی سخنان خود به برنامههای اجتماعی اعتکاف اشاره کرد و گفت: روایتگری برنامهها توسط آقای حسینزاده، از راویان هیئت رزمندگان اسلام، انجام میشود. همچنین سال گذشته طرح آزادی بانوان زندانی جرایم غیرعمد و مالی با مشارکت داوطلبانه معتکفین اجرا شد که بازخورد بسیار خوبی داشت. امسال نیز این اقدام خیرخواهانه در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم بتوانیم گام مؤثری در حمایت از بانوان آسیبدیده برداریم.
