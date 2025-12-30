به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سیدباقر سادات‌حسینی، معاون فرهنگی هیئت رزمندگان اسلام، در نشست خبری تشریح برنامه‌های مراسم اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام که روز سه‌شنبه در فاطمیه بزرگ تهران برگزار شد، با تأکید بر ریشه قرآنی اعتکاف اظهار کرد: اعتکاف ریشه‌ای عمیق در قرآن کریم دارد و در سوره بقره، خداوند متعال حضرت ابراهیم(ع) را مأمور می‌کند که به همراه فرزندش خانه خدا را برای طواف‌کنندگان، نمازگزاران و معتکفان پاک و مهیا کند؛ این نشان می‌دهد که اعتکاف یک عبادت اصیل و الهی است.

وی افزود: به حمدالله یکی از دستاوردها و رویش‌های مهم انقلاب اسلامی، رونق گرفتن سنت معنوی اعتکاف به‌ویژه در میان جوانان است. این حرکت معنوی در سال‌های گذشته نیز در هیئت رزمندگان اسلام وجود داشته و امسال نیز با گستردگی بیشتری در حال برگزاری است.

سادات‌حسینی با اشاره به فعالیت‌های رسانه‌ای مرتبط با اعتکاف گفت: ما مجموعه‌ای از تصاویر مربوط به سال‌های گذشته اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام را آماده کرده‌ایم که نشان‌دهنده حضور پرشور مردم، به‌ویژه جوانان، در این مراسم معنوی است و این تصاویر از طریق فضای مجازی در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

معاون فرهنگی هیئت رزمندگان اسلام ضمن قدردانی از حضور خبرنگاران در این نشست خبری تصریح کرد: این جلسه و حضور شما خبرنگاران عزیز از رسانه‌ها و پایگاه‌های خبری مختلف، برای ما بسیار ارزشمند است و از همه شما صمیمانه تشکر می‌کنم. درخواست ما این است که در کنار انعکاس اخبار و آمارها، به عمق و معنای این حرکت الهی نیز توجه شود.

وی در ادامه با ارائه جمع‌بندی از آمارهای موجود بیان کرد: بر اساس آمارهای اولیه که هنوز به‌صورت کامل نهایی نشده، حداقل حدود ۶۰۰ مکان در سطح کشور برای برگزاری اعتکاف با محوریت هیئت رزمندگان اسلام فعال شده است. با توجه به گزارش‌هایی که از استان‌ها دریافت کرده‌ایم و همچنین آماری که خواهرمان، خانم ساکت، به آن اشاره کردند، در حال حاضر می‌توان برآورد کرد که حدود ۱۰۰ هزار نفر از معتکفان در سراسر کشور در برنامه‌های اعتکاف هیئت رزمندگان اسلام مشارکت دارند.

سادات‌حسینی در پایان تأکید کرد: این حضور گسترده نشان‌دهنده عطش معنوی جامعه، به‌ویژه نسل جوان، و ظرفیت بالای اعتکاف به‌عنوان یک فرصت تربیتی، فرهنگی و انقلابی است که باید با همکاری رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی بیش از پیش تقویت و معرفی شود.

