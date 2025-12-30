به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ همایش «روایت مقاومت تا ظهور» با محوریت آینده‌پژوهی استراتژیک ظهور در منطقه و جهان و با رویکردی نو، متفاوت و کمتر پرداخته‌شده به مقوله ظهور و آخرالزمان، با حضور اندیشمندان و چهره‌های شاخص این حوزه روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ماه در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می‌شود.

همایش «روایت مقاومت تا ظهور» با تمرکز بر آینده‌پژوهی راهبردی ظهور و بررسی تحولات تمدنی پیش‌ِرو در سطح منطقه و جهان، تلاشی است برای بازخوانی مفاهیم ظهور و آخرالزمان از منظری دگرگونه و نو؛ نگاهی تحلیلی که فراتر از روایت‌های رایج، به ابعاد تمدنی، فکری و راهبردی این موضوع می‌پردازد.

در این همایش، پیوند مفهومی «مقاومت» و «ظهور» به‌عنوان یک روایت کلان تمدنی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ روایتی که می‌تواند به‌مثابه یکی از مهم‌ترین سناریوهای پیشگیرانه در برابر تهدیدهای غریب‌الوقوع تمدنی، به‌ویژه برای مشرق زمین و حتی جهان، نقش‌آفرینی کند و افق‌های تازه‌ای را در فهم تحولات آینده ترسیم نماید.

این رویداد با نگاهی متفاوت به مسئله آخرالزمان، تلاش دارد قرائتی عمیق‌تر و راهبردی‌تر از تحولات پیشِ‌رو ارائه دهد؛ قرائتی که ضمن پرهیز از سطحی‌نگری و برداشت‌های کلیشه‌ای، بر نقش آگاهی، تحلیل و روایت صحیح در مواجهه با آینده تأکید دارد.

در همایش «روایت مقاومت تا ظهور»، عباس موزون و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید مصطفی سعادت مصطفوی به‌عنوان سخنرانان اصلی، دیدگاه‌ها و تحلیل‌های خود را درباره نسبت مقاومت، آینده‌پژوهی و مسئله ظهور ارائه خواهند کرد.

همچنین در حاشیه این همایش، پخش پشت‌صحنه مجموعه تلویزیونی «زندگی پس از زندگی» در نظر گرفته شده است که برای نخستین‌بار، بخش‌هایی از فرآیند تولید و زوایای کمتر دیده‌شده این مجموعه پرمخاطب را به نمایش می‌گذارد.

همایش «روایت مقاومت تا ظهور» تلاشی است برای طرح نگاهی نو به آینده، بازتعریف نقش مقاومت در معادلات تمدنی و گشودن افق‌های تازه در فهم یکی از حساس‌ترین و اثرگذارترین مفاهیم فکری معاصر.

