اعتکاف از عبادتی مهجور به رویش مردمی انقلاب اسلامی تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید مصطفی میرلوحی، عضو پیشکسوت و مردمی ستاد اعتکاف تهران، در نشست خبری که روز چهارشنبه برگزار شد، با اشاره به جایگاه اعتکاف در تاریخ ادیان الهی گفت: اعتکاف یکی از عبادتهای مهمی است که هم پیش از اسلام و هم در دین مبین اسلام مورد توجه بوده و مورد تأکید خاتم انبیا، حضرت محمد مصطفی(ص) قرار داشته است.
وی افزود: پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، اعتکاف بهصورت بسیار محدود و در حد تعداد انگشتشماری از مساجد برگزار میشد و عمدتاً طلاب، فضلا و برخی علما در آن شرکت میکردند، اما به حمدالله و به برکت انقلاب مقدس اسلامی و خون مطهر شهدا، یکی از رویشهای جدی انقلاب، مردمی و عمومی شدن اعتکاف بوده است.
میرلوحی با اشاره به گسترش چشمگیر این عبادت در سالهای اخیر تصریح کرد: امروز در هزاران مسجد و محفل در شهر تهران و شهرستانهای استان، شاهد برگزاری اعتکاف هستیم و اقشار مختلفی همچون دانشجویان، دانشآموزان، مادران به همراه فرزندان و گروههای گوناگون اجتماعی در این سنت الهی حضور فعال دارند. به فضل الهی، سیل خروشان جوانان، بهویژه دانشجویان و دانشآموزان، در حال احیای این سنت نورانی هستند.
عضو ستاد اعتکاف تهران با تأکید بر نیاز انسان معاصر به اعتکاف گفت: بشر در فراز و فرودهای زندگی به خلوت، عزلتگزینی و بازگشت به خود نیاز دارد. اعتکاف فرصتی است تا انسان دستکم چند روزی از هیاهوهای مادی زندگی فاصله بگیرد، به خانه خدا چسبندگی پیدا کند و در فضای ذکر الهی، به تأمل و بازنگری در خویشتن بپردازد.
وی ادامه داد: هرچند اصل اعتکاف مربوط به چهار مسجد جامع است، اما به فتوای فقها و بزرگان دین، این عبادت میتواند در مساجد جامع شهرها نیز برگزار شود و امروز این ظرفیت بهخوبی در سراسر کشور فعال شده است.
میرلوحی با استناد به آیات قرآن کریم اظهار داشت: خداوند متعال حتی به حضرت ابراهیم خلیل(ع) فرمان میدهد که خانه مرا برای طوافکنندگان، معتکفان و اهل رکوع و سجود پاکیزه و آماده کنید. این نشان میدهد که اعتکاف در کنار طواف، حج، رکوع و سجود، یکی از عبادات مهم و ریشهدار الهی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اعتکاف فرصتی الهی است که پس از بیش از سیصد روز درگیری با مسائل مادی زندگی، انسان بتواند چند روزی به خود، به خدا و به معنویت بازگردد؛ نعمتی بزرگ که امروز به برکت انقلاب اسلامی، به یک حرکت فراگیر مردمی تبدیل شده است.
