به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین رحیمی صادق مدیر حوزه علمیه استان تهران روز چهارشنبه در نشست خبری ستاد اعتکاف استان تهران با گرامی‌داشت ایام معنوی ماه رجب، ولادت حضرت جوادالائمه(ع) و پیشاپیش میلاد با سعادت امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابی‌طالب(ع)، اظهار داشت: امسال این ایام مبارک هم‌زمان با دهه بصیرت، میثاق امت با ولایت و سالروز حماسه بزرگ نهم دی‌ماه است؛ روزی که جلوه‌ای روشن از بصیرت، ایمان و حضور آگاهانه مردم ایران در دفاع از انقلاب اسلامی بود.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور گفت: دشمنان ملت ایران پس از ناکامی در جنگ سخت و به‌ویژه شکست سنگین در جنگ ۱۲روزه، که در آن با پشتوانه همه سازمان‌های بزرگ اطلاعاتی و نظامی دنیا و محوریت رژیم صهیونیستی وارد میدان شدند، امروز تمام توان خود را بر جنگ شناختی و تضعیف اراده مردم متمرکز کرده‌اند. هدف اصلی اعتقادات، معنویت، روحیه انقلابی و ایجاد اختلاف در میان مردم است.

مدیر حوزه علمیه استان تهران تأکید کرد: در چنین شرایطی، اعتکاف یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین سنگرهای مقابله با دشمن است. هرچند اعتکاف در سال‌های گذشته نیز از رویش‌های بزرگ و موفق انقلاب اسلامی بوده، اما امروز نقش آن در تقویت معنویت، افزایش بصیرت و ارتقای روحیه انقلابی، به‌ویژه در میان جوانان و نوجوانان، اهمیت دوچندان یافته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای اعتکاف امسال تصریح کرد: ستاد اعتکاف استان تهران با رویکردی جدید، مبتنی بر وحدت، انسجام و برنامه‌ریزی دقیق، تلاش کرده زمینه رشد کمی و کیفی این عبادت الهی را فراهم کند. در همین راستا، مجموعه حوزه علمیه تهران با تمام ظرفیت خود در خدمت برگزاری اعتکاف قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی صادق افزود: حدود ۱۵۰ مدرسه علمیه خواهران و برادران، با بیش از ۱۵ هزار طلبه شاغل به تحصیل، همراه با حدود ۲ هزار مبلغ فعال در استان تهران، به‌علاوه ظرفیت‌های گسترده فضلا، طلاب و گروه‌های تبلیغی فعال در قم و دیگر مناطق، امسال به‌طور کامل در خدمت اعتکاف خواهند بود.

وی ادامه داد: اعزام ۴۰۰ مبلغ به مساجد برگزارکننده اعتکاف، حضور ۳۵ گروه تبلیغی حوزوی در مساجد بزرگ و مراکز دانش‌آموزی، و همچنین برگزاری اعتکاف در مدارس علمیه مجاور مساجد، از جمله برنامه‌های شاخص امسال است. برای طلاب و مبلغین نیز دوره‌های آموزشی و توجیهی ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین رحیمی صادق در پایان خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد معتکفان امسال را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و ما اطمینان داریم موج معنوی برخاسته از اعتکاف، نقش مهمی در بصیرت‌افزایی جامعه و خنثی‌سازی دسیسه‌های نرم دشمنان خواهد داشت و ان‌شاءالله آثار آن در تقویت ایمان، همبستگی و پایداری مردم ایران نمایان می‌شود.

