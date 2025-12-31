به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین احمد شرفخانی، رئیس ستاد اعتکاف استان تهران، در نشست خبری که روز چهارشنبه برگزار شد، با تشریح ساختار، اهداف و برنامه‌های اعتکاف سال ۱۴۰۴ در استان تهران، از گسترش چشمگیر این عبادت جمعی و افزایش حضور جوانان و نوجوانان خبر داد.

وی با بیان اینکه ستاد اعتکاف استان تهران متشکل از ساختارهای مردمی، فعالان فرهنگی و نهادهای مختلف است، گفت: اعضای این ستاد را ائمه جماعات، نیروهای بسیجی، فعالان عرصه اعتکاف در سال‌های گذشته و نهادهایی همچون مرکز امور مساجد، سازمان تبلیغات اسلامی، سپاه و بسیج استان تهران، شهرداری تهران، مرکز امور دینی شهرداری، حوزه‌های علمیه، نهاد نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه‌ها، شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، آموزش و پرورش شهر و شهرستان‌های تهران و سازمان اوقاف تشکیل می‌دهند.

شرفخانی با اشاره به آغاز برنامه‌ریزی‌ها از حدود سه ماه پیش اظهار داشت: البته پیش از آن نیز هر یک از نهادها و مجموعه‌های فرهنگی، برنامه‌ریزی‌های خود را انجام داده بودند. اعتکاف، عبادتی جامع و کامل است که نماز، روزه، قرآن، مناجات، سکوت، تفکر، محاسبه نفس، تربیت نفس و مبارزه با نفس را در خود جمع کرده است. مهم‌تر از همه، اعتکاف یک «تجربه زیست مؤمنانه» است؛ یعنی خلوت با خدا در دل یک جمع مؤمنانه، نه گوشه‌گیری و رهبانیت.

وی ادامه داد: در اعتکاف، انسان سبک زندگی مؤمنانه را در خانه خدا تمرین می‌کند. رهبر معظم انقلاب تأکید دارند که حالات معنوی اعتکاف باید بعد از این سه روز تثبیت و در طول سال استمرار پیدا کند. این به آن معناست که همان زیست مؤمنانه‌ای که در مسجد تجربه می‌شود، باید در زندگی فردی و اجتماعی افراد جریان یابد.

رئیس ستاد اعتکاف استان تهران با اشاره به آمار سال گذشته گفت: در سال گذشته حدود ۷۰۰ مسجد در استان تهران میزبان اعتکاف بودند و نزدیک به ۱۱۰ هزار نفر در این مراسم شرکت کردند. اما برای اعتکاف سال ۱۴۰۴، بیش از هزار مسجد در استان تهران آماده میزبانی از معتکفان شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۴۰ هزار نفر، اعم از نوجوانان، جوانان، خواهران و برادران، در این مراسم معنوی حضور پیدا کنند.

وی با تأکید بر استقبال گسترده جوانان افزود: بر اساس آمار ثبت‌نام‌ها، حدود ۷۰ درصد معتکفان زیر ۳۰ سال هستند. این آمار نشان می‌دهد که برخلاف برخی فضاسازی‌ها، گرایش جوانان به دین و معنویت نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه یکی از بزرگ‌ترین رویش‌های عبادی انقلاب اسلامی در قالب اعتکاف خود را نشان داده است.

شرفخانی تصریح کرد: اعتکاف کاملاً مردمی است؛ هزینه‌ها توسط خود مردم تأمین می‌شود و ساختارهای حاکمیتی هیچ‌گونه دخالتی در تأمین مالی اعتکاف ندارند. جوانان، نوجوانان، خواهران، برادران، مادران و حتی خانواده‌ها با اشتیاق فراوان در این میدان حاضر می‌شوند. امروز شاهد اعتکاف‌های متنوعی همچون اعتکاف نوجوانان، دانشجویی، عمومی، مادر و دختری، مادر و فرزندی و پدر و پسری هستیم.

وی با اشاره به گسترش اعتکاف نوجوانان گفت: در تهران ۳۱۷ اعتکاف ویژه خواهران و ۲۶۱ اعتکاف ویژه برادران نوجوان برگزار می‌شود. این اعتکاف‌ها الزاماً محدود به ساختار رسمی دانش‌آموزی نیست و در مساجد محلات، با محوریت بسیج، مدارس و طرح آرمان شهرداری نیز مدیریت می‌شود. حتی در برخی مدارس نخبگانی، تعداد شرکت‌کنندگان در اعتکاف چند برابر ظرفیت مدرسه بوده است.

رئیس ستاد اعتکاف استان تهران با بیان اینکه برای نخستین بار چهار سرفصل مشخص برای اعتکاف طراحی شده، خاطرنشان کرد: اعتکاف نوجوانان، اعتکاف عمومی خواهران و برادران، اعتکاف دانشجویی و اعتکاف خانواده هر کدام اقتضائات خاص خود را دارند. بر همین اساس، محتواهای اختصاصی، آیین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و برنامه‌های آموزشی ویژه برای ائمه جماعات، مجریان و مربیان تهیه و اجرا شده است.

وی افزود: یکی از نقاط قوت اعتکاف امسال، توجه جدی به «پسااعتکاف» است. تولید محتواهای مکتوب و دفترچه‌های ویژه، به‌ویژه برای نوجوانان، با هدف تداوم ارتباط معنوی پس از پایان اعتکاف انجام شده است. همچنین همگرایی و هم‌افزایی میان ساختارهای مردمی و نهادهای فرهنگی، از مهم‌ترین دستاوردهای ستاد اعتکاف به شمار می‌رود.

شرفخانی با اشاره به اعتکاف دانشجویی گفت: امسال ۲۵ دانشگاه در تهران مراسم اعتکاف دانشجویی برگزار می‌کنند و در مواردی که ظرفیت مساجد دانشگاه‌ها کافی نبوده، از مساجد اطراف استفاده شده است. این حضور گسترده، نشان‌دهنده بصیرت مردم و نسل جوان در بزنگاه‌های معنوی و اجتماعی است.

وی در پایان تأکید کرد: اعتکاف صرفاً عبادت فردی نیست، بلکه فرصتی برای ارتقای معرفت دینی، انس با قرآن، تدبر و تفسیر قرآن، شکل‌گیری حلقه‌های معرفتی و پاسخ‌گویی به شبهات است. عبادت، تنها نماز و روزه نیست؛ تفکر، تدبر در قرآن و مباحثه معارف دینی نیز عبادت محسوب می‌شود. تمام برنامه‌های اعتکاف، بر مبنای قرآن، عترت، فقه اسلامی و استفتائات علما، به‌ویژه رهبر معظم انقلاب، طراحی و اجرا شده است.

