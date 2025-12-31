به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تکریم از پدران شهدای شهرستان قرچک با حضور حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک، دکتر اسلامی فرماندار، نصرالله مدیرکل بنیاد شهید شهرستانهای استان تهران و شریف شهردار قرچک برگزار شد.
در این مراسم، ضمن گرامیداشت مقام شامخ شهدا و خانوادههای آنان، به نقش بیبدیل پدران شهدا بهعنوان الگوهای صبر، ایثار و استقامت پرداخته شد؛ پدرانی که با تقدیم فرزندان خود در راه خدا، سهمی ماندگار در عزت، امنیت و سرافرازی کشور دارند.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی امام جمعه شهرستان قرچک، در سخنانی به مناسبت سالروز ولادت امام علی علیهالسلام، با اشاره به شخصیت امام محمد تقی علیهالسلام اظهار داشت: امام جواد علیهالسلام تجلی اعجاز الهی در خردسالی و نمونه کامل پیوند علم، حلم و امامت است. آن حضرت نشان داد که امامت، موهبتی ربانی و فراتر از معیارهای ظاهری سن و سال است و علم لدنی و کرامت اخلاقی ایشان، بزرگترین علمای عصر را به خضوع واداشت.
وی در ادامه با تبیین جایگاه امیرالمؤمنین علی علیهالسلام افزود: حضرت علی علیهالسلام قلهای است که هرچه تاریخ پیش میرود، عظمتش آشکارتر میشود. او میزان حق، معیار عدالت و ترازوی انسانیت است؛ از عبادت در محراب تا جهاد در میدان، از قضاوت عادلانه تا رسیدگی به یتیمان، علی علیهالسلام جمع اضداد و حقیقتی بیبدیل در تاریخ بشریت است.
امام جمعه قرچک با اشاره به پیوند عمیق ملت ایران با سیره علوی تصریح کرد: ملت ایران، علی علیهالسلام را نه فقط در زبان، بلکه در جان خود دارد. این عشق، ریشه در فطرت دارد و از کوچههای محرم تا میدانهای دفاع و مقاومت، نام علی رمز ایستادگی، عدالتخواهی و جوانمردی بوده است.
وی شهدا را زندهترین حقایق تاریخ دانست و گفت: شهدا جان دادند تا معنا بماند. قرآن آنان را زنده میخواند و خونشان امضای الهی پای سند عزت یک ملت است. هیچ امنیت، اقتدار و پیشرفتی بدون خون شهید پایدار نمانده و شهدا ستونهای نامرئی اما استوار جامعهاند.
حجتالاسلام والمسلمین اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر جایگاه پدران شهدا خاطرنشان کرد: اگر شهید قهرمان میدان است، خانوادهاش قهرمان صبرند و در میان آنان، پدران شهدا اسطورههای خاموشاند. پدری که فرزندش را آگاهانه در راه خدا تقدیم میکند، از جان گذشتهتر از آن است که در کلمات بگنجد. قامت این پدران اگرچه خم میشود، اما هرگز نمیشکند؛ چراکه تکیهگاه آنان خداوند متعال است.
وی در پایان، پدر را ستون خانه و نماد مسئولیت دانست و افزود: سکوت پدر، فریاد تعهد و خستگیاش نشانه عشق است. در نگاه توحیدی، قدم پدر قدم مجاهد است؛ زیرا بار خانواده، ایمان و آینده را همزمان بر دوش میکشد.
