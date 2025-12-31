به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام بلندی، معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران، در نشست خبری روز چهارشنبه اعلام کرد که ثبت‌نام اعتکاف سال ۱۴۰۴ در سطح استان تهران با استفاده از سامانه «مسجد من» انجام شده و تاکنون حدود هزار مسجد در این سامانه ثبت‌نام قطعی کرده‌اند.

وی افزود: ظرفیت پیش‌بینی شده برای معتکفین در این هزار مسجد حدود ۱۲۰ هزار نفر است که بیش از نیمی از آنها را جوانان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. مساجد استان تهران به‌عنوان میزبان، بار اصلی برگزاری اعتکاف را بر دوش دارند و فضای اعتکاف با حال و هوای معنوی مشابه ایام حج برای معتکفان فراهم می‌شود.

حجت‌الاسلام بلندی همچنین به مردمی بودن جریان اعتکاف اشاره کرد و گفت: پویشی با عنوان نذر اعتکاف در پیام‌رسان بله طراحی شده تا افرادی که امکان حضور در اعتکاف را ندارند، بتوانند به‌صورت ناشناس و گمنام، حمایت و میزبانی از معتکفین را بر عهده بگیرند. این اقدام فرصتی برای مشارکت معنوی و گسترده جامعه در اعتکاف فراهم کرده است.

وی درباره اهمیت مساجد در اعتکاف تأکید کرد: مساجد از گذشته تا امروز محور حضور مردم بوده و ایام اعتکاف فرصت مناسبی برای تجلی حضور جوانان، نوجوانان و عموم مردم در فعالیت‌های معنوی و عبادی است.

معاون فرهنگی مرکز رسیدگی به امور مساجد استان تهران ادامه داد: اعتکاف امسال از ولادت امیرالمؤمنین (ع) آغاز شده و تا نیمه رجب ادامه دارد. همچنین تاکنون بالغ بر ۳۰ گیگابایت محتوای آموزشی و احکام ویژه ائمه جماعات و مجریان تهیه و در اختیار آنها قرار گرفته است تا برنامه‌های اعتکاف به صورت کامل و غنی اجرا شود.

وی در پایان تأکید کرد: هیچ شخص یا گروهی به دلیل کمبود ظرفیت مسجد از حضور در اعتکاف جا نخواهد ماند و تمامی متقاضیان به سرعت جانمایی و مستقر خواهند شد.

