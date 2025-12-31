افزایش ۳۰ درصدی حضور نوجوانان در اعتکاف امسال تهران

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام کدخدایی، معاون بسیج مساجد و محلات سپاه محمد رسولالله(ص) تهران بزرگ، در نشست خبری روز چهارشنبه از اقدامات صورتگرفته برای اعتکاف سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: یکی از مهمترین اقدامات، ایجاد سایت جامع اعتکاف استان تهران است که تمامی اخبار، محتوا و اطلاعات مرتبط با اعتکاف در آن بارگذاری شده است و زحمات فراوانی در این زمینه انجام شده است.
وی افزود: براساس دو فرمان مقام معظم رهبری، بسیج بهعنوان بازوی اجرایی امام جماعت در مسجد عمل میکند و پایگاههای بسیج نیز در کنار امام جماعت و مدیران مسجد، به انجام مأموریتهای محوله کمک میکنند. در راستای این ماموریت، توجه ویژهای به حضور نوجوانان و جوانان در مساجد، محلات و پایگاههای بسیج انجام شده است.
حجتالاسلام کدخدایی با اشاره به حضور فعال نوجوانان و جوانان در اعتکاف، اظهار داشت: امسال حدود ۵۰ درصد از جمعیت معتکفین در تهران را نوجوانان و جوانان تشکیل میدهند که نسبت به سال گذشته رشد ۲۰ تا ۳۰ درصدی داشته است. تاکنون حدود ۲۰۸ مسجد و پایگاه بسیج ویژه دختران و حدود ۱۸۰ مسجد ویژه پسران فعال شدهاند و پیشبینی میکنیم این عدد تا پایان فردا افزایش یابد.
معاون بسیج مساجد و محلات سپاه تهران بزرگ در ادامه به برنامههای آموزش و توانمندسازی مربیان اشاره کرد و گفت: هفته گذشته نزدیک به ۶۰۰ مربی خواهر و فردا صبح نیز حدود ۹۰۰ مربی دیگر در جلسه توانمندسازی شرکت خواهند کرد. به ازای هر مسجد، دو تا سه مربی مسئولیت اجرای برنامهها و هدایت نوجوانان را بر عهده دارند. محتوای آموزشی تهیه شده نیز در سایت اعتکاف بارگذاری و به مربیان ارائه شده است.
وی در پایان تأکید کرد: هدف اصلی ما از حضور بسیج در اعتکاف، پشتیبانی از مساجد و کمک به امام جماعت و توجه ویژه به نسل نوجوان و جوان است، زیرا آینده کشور و انقلاب اسلامی در دست این عزیزان خواهد بود.
