به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کریمی از مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران در نشست خبری اعتکاف استان تهران که روز چهارشنبه برگزار شد، اعلام کرد: ما در مرکز دینی شهرداری تهران طرحی به نام «شهید آرمان» اجرا میکنیم که با عنوان قرارگاه تعلیم و تربیت معرفی شده و پیوند مساجد و مدارس را تقویت میکند. هدف این طرح، ارائه فعالیتهای تربیتی و فرهنگی به نوجوانان و دانشآموزان در فضای مساجد است.
وی افزود: تاکنون حدود ۷۰۰ مسجد و ۸۵۰ مدرسه در این طرح مشارکت دارند و از این تعداد، حدود ۶۰۰ مسجد برای اعتکاف ثبت نام کردهاند. بیش از ۶۰ هزار نوجوان و دانشآموز امسال در اعتکاف تهران شرکت خواهند داشت و انتظار میرود این رقم تا آغاز مراسم به بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر برسد.
کریمی با اشاره به برنامههای آموزشی گفت: دورههای ویژه توانمندسازی مربیان برگزار شده و حدود ۸۰۰ مربی خواهر و هزار مربی برادر تحت آموزش قرار گرفتهاند تا هدایت و مدیریت اعتکاف در مساجد به بهترین شکل انجام شود. محتوای آموزشی و دفترچههای راهنما نیز در اختیار مربیان قرار گرفته است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: برای شرکتکنندگان نوجوان و دانشآموز، بستهها و دفترچههای اعتکاف آماده شده و پیش از آغاز مراسم در مساجد توزیع میشود. این اقدامات باعث میشود حضور نوجوانان و دانشآموزان در مساجد پررنگتر و تجربه معنوی آنها عمیقتر شود.
کریمی در پایان از حجتالاسلام شرفخانی، رئیس ستاد اعتکاف استان تهران، تشکر کرد و گفت: با تلاش همکاران و مربیان، اعتکاف نوجوانان و جوانان امسال به شکل گسترده، منسجم و با کیفیت برگزار خواهد شد.
