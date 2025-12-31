سخنگوی طالبان: نیروهای وزارت دفاع افغانستان به بیش از ۱۸۱ هزار نفر رسید

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در حساب رسمی خود در ایکس اعلام کرد که تعداد نیروهای آموزش‌دیده وزارت دفاع این گروه به ۱۸۱ هزار و ۸۴ نفر رسیده است.

مجاهد در پستی که امروز (چهارشنبه ۱۰ دی) منتشر کرد، همچنین نوشت که در یک سال گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار و ۳۰۰ نفر در بخش‌های امنیتی، جنایی، مرزی، لجستیکی و سایر حوزه‌ها آموزش دیده‌اند.

سخنگوی طالبان مجموع نیروهای مسلح این گروه را اعلام نکرده، اما کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل در گزارش اخیر خود، شمار کلی نیروهای امنیتی طالبان را بین ۳۸۰ تا ۴۵۰ هزار نفر برآورد کرده است؛ این نیروها شامل حدود ۱۵۰ هزار سرباز ارتش و ۲۰۰ هزار پلیس و نیروی اطلاعاتی می‌شوند.

این تعداد شامل جنگجویان سابق طالبان و نیروهای استخدام شده پس از تشکیل حکومت توسط این گروه است که در چارچوب وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست استخبارات/اطلاعات استفاده می‌کنند.

این درحالی است که طالبان در سال جاری، به دلیل کمبود بودجه، تشکیلات اداری خود را حدود ۲۰ درصد کاهش دادند و هزاران نفر از بخش‌های اداری و نظامی را برکنار کردند.

گفتنی است پس از روی کار آمدن طالبان در تابستان ۱۴۰۰، نهادهای امنیتی پیشین افغانستان فروپاشید و نظامیان ارتش و پلیس سابق یا بیکار شدند یا به کشورهای دیگر پناه بردند.

