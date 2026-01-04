چطور با نوجوانمان برخورد کنیم؟

خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: ضعف در ارتباطات میان نوجوانان و خانواده میتواند آسیبهای جدی به همراه داشته باشد. از جمله این آسیبها میتوان به کاهش اعتماد به نفس، گرایش به رفتارهای پرخطر و افت تحصیلی اشاره کرد. نوجوانانی که از حمایت عاطفی خانواده محروم هستند، بیشتر در معرض مشکلات روانشناختی قرار میگیرند.
از دیدگاه دینی نیز، فاصله گرفتن از خانواده میتواند زمینهساز انحرافات اخلاقی باشد. امام صادق (ع) میفرمایند: «هرگاه محبت میان اعضای خانواده کمرنگ شود، شیطان راه نفوذ پیدا میکند» (۱). این روایت به اهمیت حفظ گرمای روابط خانوادگی اشاره دارد.
علاوه بر مسائل روانشناختی، ضعف ارتباطات خانوادگی ممکن است موجب بروز مشکلات اجتماعی شود. نوجوانانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بیشتر در معرض آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد یا بزهکاری قرار دارند. برای پیشگیری از این مشکلات، آموزش مهارتهای ارتباطی به والدین و فرزندان ضروری است.
برای بهبود روابط میان نوجوانان و خانواده، راهکارهای متعددی وجود دارد که میتوان آنها را بر اساس آموزههای دینی و تجربیات علمی دستهبندی کرد. نخستین گام در این مسیر، ایجاد فضای گفتوگو میان اعضای خانواده است. والدین باید به صحبتهای فرزندان خود با دقت گوش دهند و احساسات آنان را درک کنند.
یکی دیگر از راهکارهای مؤثر، تقویت محبت میان اعضای خانواده است. پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «محبت میان اعضای خانواده مانند چراغی است که خانه را روشن میکند» (۲). این سخن نشاندهنده اهمیت ابراز محبت به فرزندان است. والدین باید با رفتارهایی نظیر تشویق، حمایت و احترام به نظرات فرزندان خود، محبت را در خانواده تقویت کنند.
همچنین آموزش مهارتهای زندگی به نوجوانان میتواند نقش مهمی در تقویت روابط خانوادگی داشته باشد. والدین باید فرزندان خود را با اصول اخلاقی، اجتماعی و دینی آشنا کنند تا آنان بتوانند با چالشهای زندگی بهتر مقابله کنند. امام رضا (ع) میفرمایند: «علم و ادب بهترین میراثی است که والدین میتوانند برای فرزندان خود باقی بگذارند» (۳).
