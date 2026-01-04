خبرگزاری بینالمللی اهلبیت (ع) ـ ابنا: هر فردی در طول حیات خود ممکن است بارها توسط دیگران ارزیابی شود. برخی از این ارزشیابیها، دارای جنبههای تشویقی و برخی دیگر منتقدانه است، اما انتقاد به معنای زیر سوال بردن یک رفتار و قضاوت کردن طرف مقابل اگر با رعایت یک سری اصول باشد، سازنده است و در غیر این صورت، مخرب خواهد بود. مثلا گفتن جمله «تو همیشه اشتباه میکنی» به همسر یا فرزند، یک انتقاد مخرب است. انتقاد در صورتی که هوشمندانه انجام شود، آثار بسیار مفیدی خواهد داشت درغیر این صورت، معمولا با واکنشهای منفی مانند پرخاش و لجبازی مواجه میشود که شرایط خانواده را بدتر خواهد کرد. با این حال اگر لحن انتقاد کننده، دوستانه باشد بیشتر موثر واقع میشود و شنونده بدون آنکه هدف حمله قرار گیرد، از معایب خود مطلع میشود و میتواند برای اصلاح آن رفتار تصمیم بگیرد. در ضمن همانگونه که گفتن و چگونه گفتن در انتقاد بسیار مهم است، محتوا و شیوه انتقاد نیز تاثیر گذار خواهد بود.
توهین کردن اغلب به صورت یک فرایند است، یعنی از جایی که ارتباط زوجها بنا به مسائل و مشکلات مختلف زندگی منحرف شود، حرمتشکنیها و توهینها آغاز میشود و تابوی احترام در زندگی مشترک میشکند. زوجها باید توجه داشته باشند که اصلاح چنین حالتی، کار سادهای نیست. درباره آسیب توهینهای کلامی میتوان به نابودی صمیمیت زوج ها، کاهش اعتمادبه نفس طرف مقابل، بی رغبتی به انجام فعالیتهای مشترک، سردی در رابطه عاطفی-احساسی زوج ها، رسیدگی نکردن به امور مشترک و فردی، شاد نبودن، ترس از قضاوت شدن مدام، کم حرف شدن، گوشه گیر شدن، احتیاط بیش از حد، اجتناب از جمعهای خانوادگی و اجتناب از حضور در منزل اشاره کرد.
