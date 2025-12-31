به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ حجت‌الاسلام و المسلمین علی ملانوری در گفت‌وگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد، ضمن گرامیداشت اعیاد ماه مبارک رجب به برخی از فعالیت‌ها و برنامه‌های ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد کشور اشاره کرد و گفت: همزمان با فرارسیدن این ماه مبارک با توجه به وجود بیش از دو میلیون و پانصد هزار نفر عضو در سطح حدود ۲۸ هزار کانون فرهنگی هنری در سراسر کشور؛ اهتمام ما تمرکز بر اجرای برنامه‌ای مشترک ویژه نوجوانان با محوریت ایام البیض بود.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور افزود: اجرای طرح «کادر نوجوان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور» به شکل رسمی از سحرگاه ۱۳ دی‌ماه، در قالب اعتکاف تشکیلاتی تربیتی در ۲۱ استان کشور آغاز می‌شود؛ در این راستا تاکنون تعداد نوجوانان متقاضی از سراسر کشور به ۱۱ هزار نفر رسیده که البته با توجه به امکانات موجود در هر استان ، شهرستان و روستا شرایط پذیرش متفاوت خواهد بود.

وی افزود: هدف ما از اجرای این طرح به نوعی ایجاد یک قالب مشخص تشکیلاتی برای نوجوانان فعال در مساجد با استفاده از فرصت طلایی اعتکاف بود چراکه این سه روز شاید برای بسیاری از این نوجوانان نخستین تجربه معنوی دسته‌جمعی باشد که بر محور عبادتی خالصانه در ایامی پرفیض و برکت با گروه همسالان همراه شده است بنابراین طبیعی است که آنها می‌خواهند با همراهی امام مسجد جنبه‌های مختلف معرفتی خود را اعتلا بخشند و از سوی دیگر در چنین فضایی عهده‌دار نقش و مسئولیتی بر مدار مسجد شوند.

حجت‌الاسلام و المسلمین ملانوری تصریح کرد: بر همین اساس بود که ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور طرح کادر نوجوان مساجد را با محوریت اعضای کانون‌ها کلید زد تا محتوای دینی و انقلابی که طی این سه روز از سوی معتکفان نوجوان در مسجد تجربه می شود در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شود و از سوی دیگر زمینه‌سازی برای ارایه فعالیت‌های فرهنگی و دینی در ایام و مناسبت‌های مذهبی پیش رو به ویژه نیمه شعبان فراهم شود؛ اجرای صحیح این برنامه‌ها باعث می شود که ما بتوانیم ولو یک نفر را از مسجد و برای مسجد تربیت کنیم تا در آینده این انقلاب و نظام اثرگذار باشد.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور گفت: رویکرد دیگر در سه ماهه پایانی امسال که مصادف با ماه‌های مبارک رجب؛ شعبان و رمضان شده است؛ تمرکز بر تولید محتوای مسجدی است؛ از سوی دیگر طی تفاهم‌نامه ای که میان ستاد هماهنگی کانون های مساجد کشور و شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه منعقد شد محور اجرایی کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد بر عهده خبرگزاری شبستان قرار گرفته است در نتیجه این رسانه وظیفه انعکاس اخبار مساجد را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: تشکیل شبکه خبرنگاران مسجد از جمله مواردی است که در این ایام مورد توجه است و به ویژه طی بازه زمانی سه ماه پایانی سال در نظر داریم که حداقل ۳۰ درصد از مساجد طرح محراب که دارای کانون فرهنگی هنری هستند را فعال کنیم؛ همچنین آموزش و توانمندسازی خبرنگاران مسجد که عموما متشکل از جوانان و نوجوانان مسجدی هستند؛ ایجاد و تقویت شبکه مستندسازان مسجدی در سه ماهه پایان سال و در مرحله اول هر استان حداقل ۵ درصد از مساجد طرح محراب که دارای کانون هستند نیز مورد توجه است که در این عرصه هر مستند ساز ماموریت ارتباط با حداقل ۵ مسجد اطراف خود را دارد.

مشاور وزیر و رئیس ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در ادامه تشکیل منظم کمیته رسانه استان‌ها با محوریت فعالیت‌های کانون‌ها در اعیاد و مناسبت‌های پیش رو را به عنوان یکی دیگر از اقدامات مهم و شاخص برشمرد و تصریح کرد: در این راستا با حضور نمایندگان نهادهای عضو در شورای راهبردی مساجد استان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیمای مرکز استان، خبرگزاری‌های وابسته به نهادهای عضو در قرارگاه ملی مسجد نظیر ایرنا، مهر، بسیج‌پرس، شبستان، حوزه و نمایندگی سایر خبرگزاری های شاخص؛ تنظیم و ارسال گزارش های دوره‌ای و منظم از اقدامات و میزان انعکاس اخبار نیز از دیگر مواردی است که ذیل گستره فعالیت های رسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برگزاری فعالیت‌های منسجم از دل مسجد و انعکاس این برنامه‌ها در سطوح مختلف رسانه‌ای شاهد جذب هرچه بیشتر نسل جوان به مسجد و فرهنگ مسجدی باشیم.

