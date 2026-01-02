کعبه: خانه پاکی و نشانه هدایت برای جهانیان

خبرگزاری بین المللی اهل بیت(ع)_ابنا: بررسی جایگاه کعبه به استناد آیه 96 سوره آل عمران و رویداد ولادت امیرالمؤمنین علی(ع) در درون این خانه مقدس



کعبه در قرآن کریم



خداوند متعال در آیه 96 سوره آل عمران میفرماید: «إِنَّ أَوَّلَ بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکًا وَهُدًی لِّلْعَالَمِینَ» (همانا نخستین خانهای که برای مردم قرار داده شد، همان است که در سرزمین مکه است، که پربرکت و وسیله هدایت برای جهانیان است). این آیه شریفه جایگاه رفیع و منحصربه فرد کعبه را به عنوان نخستین خانه توحیدی بشر و مرکزی برای هدایت انسانها بیان میکند.

کعبه خانه پاکی و طهارت



1. مرکز توحید و پاکی معنوی



کعبه از بدو تأسیس به دست حضرت ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع)، به عنوان خانه توحید و مرکز عبادت خالصانه برای خداوند یگانه بنا نهاده شد. این بنا نماد پاکی از شرک، ظلم و ناپاکی های اخلاقی و اعتقادی است.



2. محدودیت ورود برای پاکان

در منابع اسلامی تأکید شده که کعبه جایگاه پاکان است. در روایات متعددی از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) آمده است که این خانه مقدس، شایسته ورود هر کسی نیست و تنها کسانی که از طهارت باطنی و ظاهری برخوردار باشند، شایسته نزدیکی به این مکان مقدس هستند.

ولادت امام علی(ع) در کعبه: نشانه بی نظیر پاکی

1. رویداد منحصربه فرد در تاریخ



بر اساس منابع معتبر تاریخی و روایی فریقین (شیعه و سنی)، امام علی(ع) در روز 13 رجب، سی سال پس از عامالفیل، در درون خانه کعبه متولد شدند. این واقعه در طول تاریخ بشریت بینظیر بوده است؛ نه پیش از ایشان و نه پس از ایشان، هیچ انسانی در درون کعبه متولد نشده است.



2. مستندات تاریخی و روایی

· شیخ مفید در «الإرشاد» مینویسد: «ولادت او در خانه خدا (کعبه) واقع شده است و کسی قبل از او و بعد از او در خانه خدا متولد نشده است و این فضیلتی است که خداوند به او اختصاص داده است.»

· حاکم نیشابوری در «مستدرک الصحیحین» این رویداد را تأیید کرده و میگوید: «اخبار متواتر است که فاطمه بنت اسد، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب را در درون کعبه به دنیا آورد.»

· علامه امینی در «الغدیر» به نقل از دهها منبع اهل سنت و شیعه، این واقعه را اثبات میکند.



3. شکاف دیوار کعبه: نشانه باقی تا قیامت

بر اساس روایات متعدد، زمانی که فاطمه بنت اسد(س) - مادر امام علی(ع) - به هنگام ولادت آن حضرت در کنار کعبه بودند، دیوار کعبه شکافته شد و ایشان به درون خانه کعبه وارد شدند و پس از سه روز، با فرزندش علی(ع) از کعبه خارج شدند. این شکاف به عنوان نشانهای الهی باقی ماند و تا امروز نیز مورد اشاره قرار میگیرد.



4. نماد پیوند ولایت و کعبه

این رویداد بی همتا، نشاندهنده عمق ارتباط امامت و ولایت با مرکز توحید عالم است. همانگونه که کعبه، قبله گاه ظاهری مسلمانان است، امام علی(ع) و اهل بیت(ع) نیز قبله گاه معنوی و اسوه های دینی اند.



1. تطابق ظاهر و باطن: همانگونه که کعبه به عنوان خانه خدا از پاکی و تقدس برخوردار است، وجود مبارک امام علی(ع) نیز تجسم پاکی انسان کامل و خلیفه الهی است.

2. برگزیدگی الهی: این رویداد نشان میدهد که خداوند متعال، امام علی(ع) را برای مقام ولایت و هدایت بشریت برگزیده و این انتخاب را با نشانه های عینی مانند ولادت در کعبه آشکار ساخته است.

3. تأیید ربانی: شکافته شدن دیوار کعبه برای ورود فاطمه بنت اسد و ولادت امام علی(ع)، تأیید الهی بر اصالت و حقانیت مسیر ولایت و امامت است.



کعبه به عنوان نخستین خانه توحیدی بشر، جایگاه پاکی و طهارت است و تنها پاکان شایسته تقرب به آن هستند. ولادت امام علی(ع) در درون کعبه - به عنوان یگانه مولود این خانه مقدس در طول تاریخ - نشانه آشکار الهی بر پاکی ذاتی و جایگاه رفیع ایشان است. این واقعه بی همتا، پیوند ناگسستنی بین مرکز توحید ظاهری (کعبه) و مرکز توحید معنوی (اهل بیت عصمت و طهارت) را به نمایش میگذارد و تأکیدی بر این حقیقت است که هدایت واقعی از مسیر ولایت و پیروی از انسانهای کامل میگذرد.

همانگونه که کعبه، قبله گاه جسمانی مسلمانان است، اهل بیت(ع) نیز قبله گاه روحانی و معنوی آنان هستند و رسیدن به حقیقت عبادت، در گرو توجه به هر دو بعد این حقیقت است.