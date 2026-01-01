شادی میلاد علوی در دل ۱۵۰۰ خانواده یتیم تهرانی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جشن بزرگ علوی و اکرام ایتام از سوی قرارگاه محرومیتزدایی بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفهها، صبح امروز پنجشنبه ۱۱ دیماه ۱۴۰۴ در فرهنگسرای بهمن تهران برگزار شد.
فاطمه چوپانی، مدیر قرارگاه جهاد اجتماعی بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفهها، در حاشیه این مراسم و در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با تبریک پیشاپیش میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) اظهار داشت: بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفهها با توجه به گستردگی فعالیتهای خود در سراسر کشور، هر ساله میلاد حضرت علی(ع) را به عنوان «اکرام ایتام علوی» گرامی میدارد و در همین راستا، مراسمهای متعددی برای خانوادههای تحت حمایت، که بخش عمده آنها خانوادههای ایتام هستند، برگزار میکند.
وی افزود: پیش از آغاز ایام میلاد حضرت علی(ع)، برنامه اکرام ایتام را آغاز میکنیم؛ چه از طریق واریز وجوه نقدی و چه با برآوردهسازی بخشی از آرزوهای کودکان یتیم، در حد توان و ظرفیت خیریه. امروز نیز بنیاد آبشار عاطفههای استان تهران که بیش از ۱۲ سال است این مراسم را برگزار میکند، میزبان بیش از ۱۵۰۰ خانواده از سراسر استان تهران است.
مدیر قرارگاه جهاد اجتماعی بنیاد آبشار عاطفهها تصریح کرد: پیش از حضور این خانوادهها در مراسم، برای هر کودک یتیم بیش از دو میلیون تومان کمک نقدی به همت خیرین استان تهران به حساب آنها واریز شده است. جا دارد از همه خیرین آبشار عاطفههای استان تهران قدردانی کنم که نهتنها حامی ایتام استان تهران هستند، بلکه از کودکان یتیم در استانهای کمبرخورداری همچون سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و دیگر مناطق کشور نیز حمایت میکنند.
چوپانی ادامه داد: ما چندین هزار کودک یتیم در کشور داریم که خیرین استان تهران به صورت ماهیانه و مستمر به عنوان حامی، کمکهای نقدی خود را به آنها واریز میکنند. به طور طبیعی، در ایام میلاد حضرت علی(ع) میزان این کمکها افزایش مییابد و این حمایتها تأثیر مستقیمی در شادی و تأمین نیازهای خانوادههای ایتام دارد.
وی با اشاره به تلاش همکاران این بنیاد گفت: همکاران ما بیش از یک ماه برای برگزاری این مراسم برنامهریزی کردهاند تا بتوانند جشنی شاد و آبرومند برای خانوادههای ایتام برگزار کنند. همچنین در سطح استان تهران، مددکاران اجتماعی ما بهصورت گروهی یا فردی به خانوادههای ایتام، زنان سرپرست خانوار و بیماران صعبالعلاج سرکشی میکنند و بر اساس اولویتبندی نیازها، خدمات حمایتی ارائه میدهند.
مدیر قرارگاه جهاد اجتماعی بنیاد آبشار عاطفهها در ادامه با تأکید بر آثار اجتماعی اینگونه برنامهها اظهار داشت: برگزاری چنین مراسمهایی نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج حس نوعدوستی و حتی پیشگیری از آسیبها و فسادهای اجتماعی دارد. زنده نگهداشتن یاد امیرالمؤمنین(ع) و اهلبیت(ع)، بهویژه در دل کودکان و نوجوانان، یکی از اهداف اصلی ما از برگزاری این برنامههاست.
وی افزود: در پایان این مراسم، به قید قرعه به بیش از ۳۰ خانواده، سفر زیارتی مشهد مقدس و کربلای معلی اهدا میشود. همچنین مسابقات فرهنگی و برنامههای مرتبط با ولادتها و مناسبتهای اهلبیت(ع) برگزار میشود تا علاوه بر نشاط اجتماعی، بار معنوی این برنامهها نیز افزایش یابد.
چوپانی در پایان درباره روند شناسایی خانوادههای نیازمند گفت: در هر نقطهای که نمایندگی بنیاد تأسیس میشود، از طریق مساجد، محلهها و اطلاعرسانیهای محلی اعلام میکنیم و پس از ثبتنام متقاضیان، مددکاران اجتماعی با حضور میدانی، وضعیت معیشتی و نیازمندی خانوادهها را بررسی کرده و پس از تشکیل پرونده، خدمات حمایتی متناسب با نیاز آنها ارائه میشود.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر در استان تهران بیش از ۱۱ هزار خانواده تحت حمایت بنیاد آبشار عاطفهها قرار دارند که از این تعداد، حدود ۳ هزار خانواده را خانوادههای ایتام تشکیل میدهند.
