به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام مجید باباخانی در گفتوگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد، با اشاره به فلسفه اعتکاف و تأثیر فضای مقدس مسجد در گرایش به معنویت در میان جوانان و نوجوانان، اظهار کرد: پدیده اعتکاف، فناوریای برگرفته از قرآن کریم و سیره اهلبیت(ع) است که به ما ارائه شده، اما متأسفانه از این ظرفیت ارزشمند، آنگونه که باید، بهصورت جدی استفاده نکردهایم.
رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی بیان کرد: در سالهای اخیر، رویکرد به موضوع اعتکاف جدیتر شده و این عبادت که زمانی صرفاً مختص افراد مسن تلقی میشد، امروز به یک تجربه معنوی عمیق و فرصتی برای بازشناسی هویت و معنویت فردی تبدیل شده است. هنگامی که فضای اعتکاف به بستری برای بازبینی شخصیت و مرور مسیر زندگی تبدیل میشود، جوانان و نوجوانان نیز با استقبال بیشتری به آن روی میآورند. در حال حاضر، مجموعههای تربیتی و هیئات مذهبی از ظرفیت اعتکاف بهره گرفتهاند و همین امر موجب شده است که این مراسم بهصورت طبیعی رو به گسترش باشد.
وی با اشاره به اینکه سازمان هیأت و تشکلهای دینی در سالهای گذشته تلاش کرده است هیئات نوجوانان را برای حضور فعالانه در اعتکاف تقویت کند، ابراز کرد: به همین منظور، بستههای محتوایی مناسبی نیز از سوی سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان هیأتها تولید و در اختیار مجموعهها قرار گرفته است.
باباخانی افزود: زمانی که پای یک نوجوان یا جوان به مسجد باز میشود، تجربهای زیبا و متفاوت از مسجد دریافت میکند؛ تجربهای که نشان میدهد مسجد صرفاً یک مکان نیست، بلکه فضایی معنوی است که خلوت با خداوند تبارک و تعالی را برای انسان فراهم میکند. همین ارتباط معنوی، بهصورت طبیعی زمینه گسترش پیوند فرد با مسجد را فراهم میآورد و مسجد را از مکانی صرفاً برای اقامه نماز، به پایگاهی برای ارتباط عمیق با خدا و یک حرکت اجتماعی اثرگذار تبدیل میکند. اعتکاف نیز موج ارتباط جوانان با مساجد را بیش از پیش تقویت میکند.
رئیس سازمان هیأت و تشکلهای دینی با تأکید بر اینکه اعتکاف از عبادات بزرگ و انسانساز در شریعت اسلام است، تصریح کرد: این ایام نقش مهمی در ارتقای معنویت فردی و تقویت هویت دینی جامعه ایفا میکند و فرصتی ناب برای خلوت با خداوند متعال و بازگشت به سرچشمه ایمان و اخلاص به شمار میرود؛ چرا که معتکف، میهمان خاص پروردگار است. اعتکاف زمینهساز تزکیه نفس، تعمیق معرفت دینی و رشد معنوی آحاد جامعه، بهویژه نسل نوجوان و جوان محسوب میشود.
