به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلیرضا تکیه‌ای در گفتگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد درباره آخرین آمارها از اعتکاف پیش رو، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای اولیه از گزارش‌های جمع آوری شده از استان‌های کشور، حدود ۱۲ هزار مسجد به منظور میزبانی از آیین معنوی اعتکاف آماده شده‌اند و یک و نیم میلیون جمعیت هم معتکف پیش‌بینی می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی اعتکاف کشور ادامه داد: با این وجود ثبت‌نام‌ها تا لحظه آخر ادامه دارد و با توجه به استقبال و درخواست متعدد مردم در سراسر کشور در روستاها، بخش‌ها، شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها تعداد نهایی معتکفان پس از پایان اعتکاف اعلام خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که «آیا بسته برنامه‌ای مشخص در ستاد مرکزی اعتکاف برای مساجد تهیه شده یا مساجد در این باره مستقل عمل می‌کنند؟»، گفت: وظیفه ستاد مرکزی اعتکاف، راهبری محتوایی و تسهیل‌گری در برگزاری این آیین است و اعتکاف مسجدمحور و مردم‌نهاد برگزار می‌شود و مردم خودشان هزینه اعتکاف را پرداخت می‌کنند.

حجت‌الاسلام تکیه‌ای ادامه داد: امسال برای ارتقای کیفی آیین معنوی اعتکاف، محتواهای متعددی در نظر گرفته شده است، نظیر برپایی دوره‌های مختلف برای آموزش خادمان و دست اندرکاران اعتکاف. چنان که در کنگره ملی اعتکاف در مهرماه ۷۰۰ نفر از کنشگران اعتکاف دور هم جمع شدند و دوره‌ها، کارگاه‌ها و کلاس‌های مختلفی در این باره برگزار شد.

حجت‌الاسلام تکیه‌ای تصریح کرد: همچنین دوره‌های مختلفی برای فعالان حوزه دانش آموزی، کنشگران رسانه‌ای و کنشگران حوزه اعتکاف برگزار و تجربه‌های موفق اعتکاف در سراسر کشور ثبت و این تجربه‌ها تبدیل به متون شد. چهار کتاب کار بر اساس ثبت تجریبات موفق تدوین شده راجع به شیوه کار و مدیریت اعتکاف‌های دانش آموزی، سیاست‌های رسانه‌ای، مدیریت فرهنگی مسجد و کتاب کار معتکف تهیه و چاپ شده است.

حجت‌الاسلام تکیه‌ای در ادامه ابراز کرد: به طور کلی اقدامات متعددی به منظور ارتقای محتوایی انجام شده ولی محتوا به صورت متمرکز نیست و مساجد متناسب با مخاطبان خود از این محتوا استفاده می‌کنند.

وی درباره تفکیک حضور اقشار مختلف در آیین اعتکاف این ۱۲ هزار مسجد، تأکید کرد: آمار دقیق در حال حاضر مشخص نیست اما آنچه مشخص است، این است که ۷۰ درصد شرکت کنندگان جوان و نوجوان هستند و ۲۰۵ مسجد به منظور ایجاد شرایط حضور مادران دارای فرزند خردسال در این آیین، ویژه اعتکاف مادر دختری در نظر گرفته شده است.

وی درباره میزان رشد مساجد میزبان اعتکاف و تعداد معتکفان در سال جاری در مقایسه با سال گذشته، خاطرنشان کرد: آمارها تا کنون از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت می‌کند.

