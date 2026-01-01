به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان طالبان اعلام کرد که ۳۴۵ مهاجر افغان پس از سپری کردن یک تا دو ماه زندان در پاکستان، آزاد شده و از طریق گذرگاه سپین‌بولدک قندهار به افغانستان بازگشته‌اند.

این وزارت خانه افزود که مهاجران بازگشته پس از ثبت‌نام، کمک‌های اولیه دریافت کرده و به شهرهای خود منتقل شدند.

این در حالی است که روند کلی بازگشت مهاجران افغان از پاکستان ادامه دارد و با پایان سال ۲۰۲۵، نزدیک به دو میلیون افغان همچنان در پاکستان زندگی می‌کنند، در حالی که بیش از یک میلیون نفر در این سال به کشورشان بازگشته‌اند.

سازمان ملل چندی قبل اعلام کرد که در مجموع، حدود ۲.۸ میلیون مهاجر از ایران و پاکستان در سال ۲۰۲۵ به افغانستان بازگشته‌اند که بسیاری با بحران اقتصادی شدید و کمبود خدمات اساسی در کشور خود مواجه هستند.

گفتنی است پیش از این نیز ۵۰ تن از افغان‌های مهاجر زندانی در پاکستان آزاد و به کشور بازگشته بودند؛ اخراج و بازگشت روزانه مهاجران افغان از پاکستان و ایران همچنان ادامه دارد و سرمای زمستان شرایط آنان را سخت‌تر ساخته است.

.............

پایان پیام/