استاندار بامیان به دستور رهبر طالبان تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی ارشد طالبان اعلام کرد که به دستور ملا هبت الله آخندزاده، رهبر این گروه، استاندار استان شیعه‌نشین بامیان تغییر خواهد کرد.

مجاهد روز پنجشنبه (۱۱ دی) در صفحه ایکس خود گفت که بر اساس حکم آخندزاده، قاری گل‌حیدر شفق، استاندار پیشین استان جوزجان به‌ عنوان استاندار جدید بامیان و مولوی عبدالله سرحدی، استاندار پیشین استان بامیان به‌ عنوان استاندار جوزجان تعیین شده است.

عبدالله سرحدی از مسئولان قدیمی و بانفوذ طالبان است که در حکومت سابق طالبان در دهه ۷۰ نیز رئیس نیروهای طالبان در بامیان بود.

وی در کارنامه خود به عنوان یکی از مسئولان اصلی بامیان در دور اول حکومت طالبان، تخریب بت‌های بامیان و کشتار ۳۰۰ نفر از مردم غیرنظامی شیعه شهرستان یکاولنگ بامیان را دارد.

سرحدی که با تغییر سیاست کلی طالبان در دور دوم حکمرانی بر افغانستان، رفتاری متفاوت از خود در بامیان بروز می‌داد، به دلیل دارا بودن سوابق منفی، همواره مورد بی‌اعتمادی مردم شیعه استان بود.

