اعتکاف بیش از ۶۰ هزار نوجوان در ۶۰۰ مسجد مجری طرح آرمان

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سعید کریمی در گفتگو با کمیته رسانه قرارگاه ملی مسجد با اشاره به اجرای طرح «شهید آرمان علیوردی» در قالب قرارگاه تعلیم و تربیت در سطح شهر تهران، اظهار کرد: این طرح با هدف پیوند مؤثر میان مساجد و مدارس و تمرکز بر فعالیت‌های تربیتی ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان در حال اجرا است.

عضو ستاد اعتکاف شهر تهران بیان کرد: در حال حاضر حدود ۷۰۰ مسجد و ۸۵۰ مدرسه در طرح آرمان مشارکت دارند و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ مسجد و ۶۰ هزار نوجوان برای اعتکاف ثبت‌نام کرده‌اند که پیش بینی می‌شود این آمار افزایش یابد.

وی به برنامه‌های فرهنگی تدارک دیده شده برای معتکفین نوجوان هم اشاره کرد و گفت: با همکاری مؤسسه همشهری، چند عنوان کتاب ویژه ایام اعتکاف چاپ شده است که پیش از آغاز مراسم اعتکاف در میان معتکفان مساجد تهران توزیع می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دفترچه‌های تخصصی اعتکاف ویژه دختران و پسران تهیه شده و در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد و بسته‌های فرهنگی و اعتکافی ویژه نوجوانان و دانش‌آموزان شرکت‌کننده در مراسم اعتکاف نیز طراحی و تدارک دیده شده است.

معاون رئیس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران با اشاره به برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی مجریان طرح اعتکاف، گفت: علاوه بر برگزاری همایش‌های هم‌افزایی، دوره‌های تخصصی توانمندسازی ویژه مربیان طرح آرمان برگزار شده که در قالب آن، حدود ۸۰۰ مربی خواهر و بیش از ۱۰۰۰ مربی برادر با حضور اساتید مجرب آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به اهمیت اعتکاف در فرهنگ اسلامی، ابراز کرد: اعتکاف از عبادات مستحبی است که اجر و ثواب فراوانی برای مؤمنان به همراه دارد، طبق احکام شرعی، حداقل مدت اعتکاف سه روز است، اما فرد می‌تواند زمان بیشتری به عبادت اختصاص دهد و در طول این ایام، معتکف از امور دنیوی فاصله می گیرد و تمرکز خود را بر ذکر و عبادت الهی قرار می دهد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸