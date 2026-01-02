به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بیست‌وچهارمین ویژه‌برنامه «شب خاطره» به همت موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و با مشارکت کانون بازنشستگان ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان پیشکسوتان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در موزه برگزار شد.

در این آیین، سردار سرتیپ دوم بسیجی مهدی امیریان مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اشاره به مأموریت ذاتی موزه در انتقال معارف، ارزش‌ها و دستاوردهای دفاع مقدس، اظهار داشت: تبیین مفاهیم دفاع مقدس و مقاومت و انتقال آن به نسل آینده، از مهم‌ترین وظایف موزه است و برنامه‌هایی همچون «شب‌های خاطره» در همین راستا برگزار می‌شود.

وی دفاع مقدس را قله پرافتخار تاریخ معاصر ایران دانست و با تأکید بر اولویت نوجوانان و جوانان در برنامه‌های موزه افزود: امروز بیش از ۶۹ راوی پیشکسوت به صورت مستمر در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به روایتگری برای نسل جوان می‌پردازند و نقش مؤثری در انتقال مفاهیم مقاومت دارند.

در ادامه مراسم، سردار ذبیح‌الله نامور رئیس کانون پیشکسوتان ستاد کل نیروهای مسلح، گزارشی از فعالیت‌ها، اقدامات و برنامه‌های این کانون ارائه داد و بر ضرورت حفظ ارتباط پیشکسوتان با نسل جوان و انتقال تجربیات ارزشمند دوران دفاع مقدس تأکید کرد.

در بخش بعدی این مراسم، جمعی از پیشکسوتان دفاع مقدس به بیان خاطرات خود پرداختند.

امیر سرتیپ جانباز رضا صبوری‌زاده با اشاره به سابقه ۱۲۹ ماه حضور در مناطق عملیاتی و مجروحیت‌های متعدد، به کتاب الکترونیکی خود با عنوان «آنگاه که مرگ به من لبخند می‌زد» اشاره کرد و گفت: از زمان فرماندهی شهید صیاد شیرازی بر نیروی زمینی ارتش، همکاری تنگاتنگ میان ارتش، سپاه و بسیج شکل گرفت که نمونه آن در عملیات فتح‌المبین به‌خوبی نمایان بود.

وی افزود: در لشکر ۲۱ حمزه، همراه یگانی از سپاه مأموریت داشتیم عقبه دشمن را در شمال خوزستان ببندیم که این عملیات با همکاری ارتش و سپاه به موفقیت رسید و جلوه‌هایی از نصرت الهی در آن مشاهده شد.

در ادامه، سردار رضا سامینی از پیشکسوتان دفاع مقدس با بیان خاطراتی از دو فرمانده شهید، کاظم نجفی رستگار و ناصر شیری، گفت: این دو شهید که باجناق بودند، در یک روز خواستگاری، ازدواج و در نهایت نیز در یک روز به شهادت رسیدند و هر دو در همان روز تشییع شدند.

وی افزود: پیکر شهید کاظم نجفی رستگار به دلیل بازنگشتن از منطقه عملیاتی، به صورت نمادین تشییع شد و ۱۳ سال بعد تفحص و به میهن بازگشت.

در بخش پایانی این مراسم، امیر سرتیپ دوم عبدالله پیمانی با اشاره به خاطرات روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی گفت: در ساعات آغازین جنگ، مردم آبادان با تمام توان به کمک نیروهای نظامی آمدند و نقش مهمی در مقاومت ایفا کردند.

وی مقاومت ۳۵روزه خرمشهر و همچنین جنگ ۱۲روزه اخیر را جلوه‌ای روشن از اتحاد، همدلی و حضور مردم دانست که منجر به پیروزی شد.



