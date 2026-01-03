به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن ولادت امیرالمومنین(ع) و روز پدر، قصیده‌ای با عنوان «عدالت نستوه» از سوی حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سیدعبدالله حسینی» شاعر اهل‌بیت(ع) منتشر شد که متن آن در ادامه می‌آید:

امشب چقدر فاصله ام با خدا کم است

شمع و شراب و ساقی و ساغر فراهم است

آورده جبرئیل امین باده ای کزآن

تا هست، مست، جمله اولاد آدم است

بَلِّغْ بدون واهمه، یَا اَیُّها الرَّسُول

مَا اُنْزِلَ اِلَیْک، که این آیه محکم است

سکر شراب کهنه که حتما شنیده اید

این می ولی به کهنگی عمر عالم است

گردد ازین شراب اگرت جرعه ای نصیب

برد و سلام ازآن زفرات جهنم است

زین شاد باش جشن گرفته است آسمان

فریاد و شور وهلهله در عرش اعظم است

می بیدریغ نوش ولی حد نگاهدار

گر چه نیاز روح به این باده مبرم است

غالی زیاده خورد ونعوذ بربنا

گفتا علی قدیم نه بلکه مقدم است

ای هادی امم که ولای مبارکت

دین را کمال و نعمت حق را متمم است

بر زخم های کهنه انسان بی پناه

عدل تو ای عدالت نستوه مرهم است

خط نگاه روشنت اسلام راستین

انکار چشمهای تو کفر مسلم است

بشکوهی آنقدر که اگر کافری نبود

فریاد میزدم که خدای مجسم است

میخواست دست چین کند از شیعیان خدا

حیدر در آمد از در و فرمود در هم است

شق القمر نه معجزه حضرت رسول

این رویداد معجزه ابن ملجم است

جز قامت الف که تویی بینات او

از عجزقامت همه حرف ها خم است

وجه وجیه حضرت حقی ابوتراب

نزد کریم وجه وجیهت مکرم است

در کنه ذات پاک تو بکم اند شاعران

سید ولی بوصف جمال تو ابکم است

..............................

پایان پیام / ۳۴۸