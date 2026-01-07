احکام مرتبط با عمل جراحی زیبایی

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا: از نظر آیت الله خامنه ای:

سؤال: آیا انجام عمل زیبایی برای زنان مجاز است؟

جواب: اگر موجب ضرر قابل توجه نباشد، فی نفسه اشکال ندارد‎؛ ولی توجه داشته باشید عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی شود و در ضمن آن، نگاه و لمسِ پزشک نامحرم جایز نیست، مگر در مواردی ـ مانند سوختگی و حوادث دیگر ـ که برای معالجه باشد و استفاده از پزشک نامحرم ضرورت داشته باشد.

س ۱۲۹۴: انجام عمل جراحی برای زیبایی چه حکمی دارد؟

ج: این کار فی‏ نفسه اشکال ندارد.

س۱۲۳. در صورتی که عمل جراحی زیبایی برای زنان توسط پزشک مرد مستلزم نگاه کردن و لمس باشد آیا انجام آن جایز است؟

ج. عمل جراحی زیبایی، درمان بیماری محسوب نمی شود و نگاه کردن و لمسِ حرام به خاطر آن جایز نیست، مگر در مواردی که برای درمان سوختگی و مانند آن باشد و پزشک مجبور به لمس و نگاه کردن باشد.

س۲۰۳. جراحی بینی و یا گوش جهت زیبایی شرعاً چه حکمی دارد؟

ج. اگر موجب ضرر قابل اعتنا و چشمگیر نباشد، فی نفسه منعی ندارد.

از نظر آیت الله مکارم:

پرسش : عمل های جراحی که برای زیبایی است مانند عمل بینی چه حکمی دارد؟

پاسخ : اشکالی ندارد ولی باید از طریق هم جنس بوده باشد مگر این که لمس صورت نگیرد.

پرسش : نظر شما در مورد عمل جرّاحی زیبا سازی که بعضی انجام می دهند چیست؟ قابل توجّه این که این عملیّات گاهی برای از بین بردن زشتی مادرزادی است و گاهی برای از بین بردن زشتی است که مادرزادی نیست مثل زخمها و جراحاتی که بعداً عارض می شود و گاهی اصلا برای از بین بردن زشتی نیست، بلکه برای زیباتر شدن است؟

پاسخ : در صورتی که آمیخته با حرام دیگری نباشد در هیچ صورت اشکال ندارد و در صورتی که مستلزم حرامی باشد (مانند نظر و لمس نامحرم) تنها در صورت ضرورت، جایز است.

پرسش : من می خواهم بر روی صورت عمل لیزیک انجام دهم برای زیبایی و نه درمان اما تا دو یا سه هفته نباید آب به آن بزنم. آیا با علم به این موضوع که مانع وضو و غسل است می توانم این عمل را انجام بدهم؟ در این مدت چگونه باید وضو و غسل را انجام دهم؟

پاسخ : در مورد عمل جراحی، در صورتی که آمیخته با حرام یا ضرر مهمّ دیگری نباشد ذاتاً اشکالی ندارد، ولی چنانچه مستلزم حرامی باشد (مانند لمس و نظر حرام) تنها در صورت ضرورت جایز است.

در مورد وضو و غسل نیز در صورت جواز غسل و وضوی جبیره ای می کنید.