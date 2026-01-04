قالیباف: باور شهید سلیمانی پیروزی ملت ایران بود

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
باور قلبی او بود که ملت ایران بر هر توطئه و دشمنی و سختی پیروز خواهد شد. زندگی او در همین جمله خلاصه میشود: «مردم پرافتخار و سربلند ایران جان من هزاران بار فدای شما».
۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۷
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باور قلبی شهید سلیمانی این بود که ملت ایران بر هر توطئه و دشمنی و سختی پیروز خواهد شد.
