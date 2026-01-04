  1. صفحه اصلی
  2. اخبار ایران

قالیباف: باور شهید سلیمانی پیروزی ملت ایران بود

۱۴ دی ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۷
کد مطلب: 1769319
قالیباف: باور شهید سلیمانی پیروزی ملت ایران بود

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: باور قلبی شهید سلیمانی این بود که ملت ایران بر هر توطئه و دشمنی و سختی پیروز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ    محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با انتشار تصویری از سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: 
 
باور قلبی او بود که ملت ایران بر هر توطئه و دشمنی و سختی پیروز خواهد شد. زندگی او در همین جمله خلاصه می‌شود: «مردم پرافتخار و سربلند ایران جان من هزاران بار فدای شما».
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
 

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha