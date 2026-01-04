به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر پیام طریقی معاون دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی اهل بیت(ع) و دبیر اجرایی کنفرانس اولین کنفرانس بین‌المللی علوم نوین در مهندسی (آینده‌پژوهی هوش مصنوعی) از برگزاری این رویداد علمی به میزبانی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) خبر داد و این کنفرانس را گامی مؤثر در جهت توسعه تعاملات علمی بین‌المللی در حوزه فناوری‌های نوین دانست.



وی با اشاره به جایگاه ویژه دانشگاه بین‌المللی اهل‌بیت (ع) در عرصه آموزش عالی بین‌المللی اظهار داشت: این دانشگاه با برخورداری از بیش از ۹۰ درصد دانشجوی خارجی از ۳۵ ملیت مختلف، بستری منحصربه‌فرد برای گفت‌وگوی علمی میان فرهنگ‌ها و نظام‌های دانشی گوناگون فراهم کرده است و برگزاری این کنفرانس، بازتابی از مأموریت بین‌المللی دانشگاه در تولید و تبادل دانش در سطح جهانی است.



دبیر اجرایی کنفرانس با تأکید بر محوریت آینده‌پژوهی هوش مصنوعی افزود: هوش مصنوعی به‌عنوان پیشران اصلی تحولات مهندسی در قرن بیست‌ویکم، نیازمند نگاهی فراتر از فناوری صرف است. در این کنفرانس تلاش می‌کنیم با رویکردی آینده‌نگر، ابعاد علمی، صنعتی، اجتماعی و حتی اخلاقی هوش مصنوعی را در مهندسی مورد بررسی قرار دهیم.



وی ادامه داد: حضور پژوهشگران، اساتید و متخصصان از کشورهای مختلف، این رویداد را به فضایی برای تبادل تجربیات بین‌المللی، ارائه دستاوردهای نوین پژوهشی و شکل‌گیری همکاری‌های علمی فرامرزی تبدیل خواهد کرد؛ امری که با هویت بین‌المللی دانشگاه اهل‌بیت (ع) کاملاً همسو است.



دبیر اجرایی کنفرانس با اشاره به اهداف راهبردی این رویداد تصریح کرد: ایجاد پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت، شناسایی روندهای آینده در مهندسی هوشمند، و ارائه راهکارهای علمی برای مواجهه با چالش‌های پیش‌روی جوامع در عصر هوش مصنوعی از مهم‌ترین اهداف این کنفرانس به شمار می‌رود.



وی در پایان خاطرنشان کرد: امید داریم خروجی‌های علمی این کنفرانس بتواند به ارتقای جایگاه علمی کشور در حوزه هوش مصنوعی، تقویت دیپلماسی علمی و ترسیم نقشه راهی روشن برای مهندسی آینده در سطح ملی و بین‌المللی منجر شود.

