به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید شیعه در دیدار با حجت الاسلام والمسلمین حاج علی اکبری، ضمن اظهار خشنودی از دیدار ایشان از خدمات ارزشمند رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه تشکر کردند.

ایشان با اشاره به حوادث اخیر فرمودند: ائمه جمعه واسطه مردم و نظام هستند و باید صدای مردم باشند و مشکلات مردم را به مسئولان منتقل کنند.

معظم‌له با بیان این که موضوع قطع کردن خطبهٔ خطیب جمعه راه مناسبی نیست و گاهی هم به اصل نماز جمعه اشکال وارد می‌شود فرمودند: مطالبه‌گری خوب است و باید انجام شود و حرف حق را باید از مسیر درست بیان کرد که موجب سوءاستفاده دشمن نشود و دیدیم رهبری در ملاقات روز گذشته چگونه محکم از حق مردم دفاع کردند.

................................

پایان پیام/ 167