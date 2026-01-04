به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر فرخ حجت کاشانی، مدیر گروه مهندسی برق دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) و چهره ماندگار رشته مهندسی برق، در خصوص اهداف و اهمیت اولین کنفرانس بینالمللی علوم نوین در مهندسی (آیندهپژوهی هوش مصنوعی) اظهار داشت: هدف اصلی این کنفرانس ایجاد بستری علمی و بینالمللی برای تبادل دانش، ایدهها و تجربیات نوین در حوزه مهندسی، به ویژه با تمرکز بر آیندهپژوهی هوش مصنوعی است.
وی افزود: امروز هوش مصنوعی نهتنها یک فناوری، بلکه یک پارادایم تحولآفرین در تمامی شاخههای مهندسی محسوب میشود. این کنفرانس تلاش دارد نگاهی راهبردی به نقش هوش مصنوعی در آینده علم، صنعت و جامعه داشته باشد و ارتباط مؤثری میان دانشگاه، صنعت و سیاستگذاری علمی برقرار کند.
دکتر کاشانی درباره انتخاب محور «آیندهپژوهی هوش مصنوعی» نیز گفت: هوش مصنوعی از مهندسی برق و کامپیوتر فراتر رفته و در حوزههایی مانند انرژی، پزشکی، شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا، امنیت سایبری و حتی حقوق مهندسی نقش کلیدی دارد. آیندهپژوهی کمک میکند تا ما صرفاً مصرفکننده فناوری نباشیم، بلکه در شکلدهی مسیر توسعه آن نقش فعال داشته باشیم. انتخاب این محور، پاسخی علمی و آیندهنگر به نیازهای کشور و جهان اسلام است.
وی همچنین نقش دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) در برگزاری کنفرانس را برجسته دانست و اظهار داشت: ماهیت بینالمللی، چندفرهنگی و علمی دانشگاه، ظرفیت بسیار بالایی برای میزبانی چنین رویدادهایی فراهم کرده است. برگزاری این کنفرانس نشاندهنده عزم دانشگاه برای حضور مؤثر در عرصه علم جهانی و تولید دانش مسئلهمحور است. ما معتقدیم مهندسی بدون نگاه انسانی و اخلاقمدار، ناقص خواهد بود.
دکتر کاشانی درباره جایگاه مهندسی برق در توسعه هوش مصنوعی گفت: مهندسی برق ستون فقرات توسعه هوش مصنوعی است. از طراحی سختافزارها و سیستمهای پردازش سیگنال تا شبکههای هوشمند، رباتیک، کنترل پیشرفته و سیستمهای قدرت هوشمند، همه وابسته به دانش عمیق مهندسی برق هستند. آینده هوش مصنوعی بدون نوآوری در مهندسی برق قابل تصور نیست.
وی فرصتهای کنفرانس برای پژوهشگران و دانشجویان را چنین توضیح داد: این رویداد فضایی مناسب برای ارائه دستاوردهای علمی، شبکهسازی بینالمللی و ایجاد همکاریهای مشترک است. دانشجویان میتوانند ایدههای نوآورانه خود را مطرح و از بازخورد اساتید برجسته بهرهمند شوند. همچنین نمایهسازی مقالات در پایگاههای معتبر علمی، انگیزهای برای ارتقای کیفیت پژوهشها فراهم میکند.
در پایان، دکتر کاشانی به جامعه علمی و مهندسی کشور توصیه کرد: آینده را باید آگاهانه ساخت، نه منفعلانه پذیرفت. هوش مصنوعی فرصتی بزرگ است، اما تنها با دانش عمیق، اخلاق حرفهای و نگاه بومی میتواند منجر به پیشرفت واقعی شود. از همه اساتید، پژوهشگران و دانشجویان دعوت میکنم با حضور فعال در این کنفرانس، در ترسیم آینده مهندسی کشور نقشآفرین باشند.
