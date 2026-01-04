یونیسف: ۸۵۷هزار کودک دچار سوءتغذیه در افغانستان نیاز فوری به درمان دارند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بحران سوءتغذیه در افغانستان همچنان یکی از شدیدترین چالش‌های بشری است و کودکان بیشترین آسیب را می‌بینند.

دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در افغانستان روز یکشنبه (۱۴ دی) در ایکس نوشت که در ماه نوامبر، ۱.۲ میلیون کودک را از نظر سوءتغذیه غربالگری کرد که ۳۳ هزار و ۵۱۰ کودک برای درمان بستری شدند.

یونیسف در ادامه پیام خود با اشاره به اینکه ۵۸ درصد این کودکان را دختران تشکیل می‌دهند نوشته است: البته نیاز بسیار بیشتر این‌ها است و انتظار می‌رود ۸۵۷ هزار کودک زیر پنج سال به‌دلیل سوءتغذیه حاد نیاز به درمان فورا بستری شوند.

یونیسف پیش‌تر در گزارشی تعداد کودکان افغان مبتلا به سوءتغذیه حاد را ۳.۷ میلیون نفر اعلام کرده بود.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که با کاهش کمک‌های بین‌المللی، بسیاری از مراکز درمانی تعطیل شده و دسترسی به خدمات محدودتر گردیده است.

از سوی دیگر گزارش طبقه‌بندی یکپارچه امنیت غذایی (IPC) سازمان ملل پیش‌بینی می‌کند که در زمستان امسال، ۱۷.۴ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید مواجه شوند که این رقم نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.

یونیسف گفته است قصد دارد به ۱.۳ میلیون کودک مبتلا خدمات درمانی ارائه دهد، اما کمبود شدید بودجه مانع اصلی است و بدون حمایت جهانی، مرگ‌ومیر کودکان افزایش خواهد یافت.

ناظران بر این باورند که بحران گرسنگی در افغانستان نه تنها جان کودکان را تهدید می‌کند، بلکه نسل آینده این کشور را با آسیب‌های جبران‌ناپذیر روبرو می‌سازد و نیازمند اقدام فوری جامعه بین‌المللی است.

