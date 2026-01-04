تصادف در قندهار جان ۵ نفر را گرفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سانحه تصادف جاده‌ای در شهر قندهار افغانستان جان ۵ نفر را گرفت و ۲ زخمی بر جای گذاشت.

این حادثه صبح امروز (یکشنبه ۱۴ دی) در نزدیکی «پل نساجی» قندهار رخ داده است و تاکنون واکنشی از سوی مقامات طالبان نداشته است.

منابع محلی تایید کردند که بر اثر برخورد یک تریلی و یک خودروی سواری تمام سرنشینان خودروی سواری که شامل یک زن و یک کودک هم بودند جان باختند.

منابع تصریح کردند که در این حادثه دو نفر دیگر نیز به شدت زخمی شدند که به بیمارستان میرویس قندهار منتقل و تحت درمان قرار گرفته‌اند.

گفتنی است حوادث ترافیکی در افغانستان هرساله جان صدها نفر را می‌گیرد؛ خرابی راه‌ها، عدم احتیاط و بی‌توجهی به قوانین راهنمایی و رانندگی مهمترین عوامل این مسأله است.

