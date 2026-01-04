به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دومین جلسه هیئت حبیب ‌ابن ‌مظاهر به همت بنیاد دعبل خزاعی، در منزل حاج سید رحیم میری، از ذاکران پیشکسوت و قدیمی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) برگزار شد.

در این مراسم که به مناسبت ایام ولادت حضرت جوادالائمه(ع) و امام علی(ع) ، با حضور مدیر عامل بنیاد دعبل خزاعی، در منزل حاج رحیم میری، برگزار شد، شماری از ذاکران پیشکسوت و قدیمی اهل بیت عصمت و طهارت(ع) حضور داشتند و به مدح و منقبت امام جواد(ع) و حضرت امیرالمومنین علی(ع) پرداختند.

حاج یدالله بهتاش، مداح و پیرغلام اهل بیت(ع) با قدردانی از اقدام بنیاد دعبل خزاعی در برگزاری هیئت جناب حبیب ‌ابن ‌مظاهر در منازل پیشکسوتان عرصه مداحی و روضه‌های خانگی، گفت: باید سنت تکریم و تعظیم بزرگان در جامعه نهادینه شود چون به فرموده پیامبر اکرم(ص)، احترام نهادن به مسلمان سالخورده، احترام به خداوند است.

در این مراسم حاج سید رحیم میری، پیرغلام آستان مقدس اباعبدالله(ع) هم که این روزها ۹۴ سالگی را سپری می‌کند، اشعاری در وصف امیرالمومنین علی(ع)، مدیحه سرایی کرد.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

