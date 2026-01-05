قیمت برخی اقلام اساسی در افغانستان در یک ماه گذشته تا ۲۹ درصد افزایش داشت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا - اداره ملی احصائیه و معلومات(آمار و اطلاعات) حکومت طالبان به تازگی از افزایش بهای مواد خوراکی و کالاهای اساسی چون دارو در بازارهای افغانستان خبر داده و گفته است که برخی مایحتاج اساسی مردم در یک ماه گذشته تا ۲۹ درصد افزایش یافته است.

بر اساس آمار این اداره، بهای مواد غذایی در ماه قوس/ آذر سال جاری ۴.۲ درصد افزایش یافت که شامل افزایش ۳.۵ درصد در نرخ انواع غله‌ها، ۱۳.۹ درصد در نرخ روغن و ۲۹ درصد در نرخ انواع تره‌بار می‌شود.

این اداره همچنین اعلام کرده که نرخ تبادل پول افغانی مقابل دلار آمریکایی در ماه گذشته ۶۶.۴ افغانی و در ماه آبان همین سال ۶۶.۶ افغانی بود که بیانگر ثبات نسبی ارزش پول افغانی نسبت به دلار است.

قطع روابط تجاری با پاکستان و توقف کمک‌های جهانی، عوامل تشدید تورم

بهای مواد خوراکی و دارو در بازارهای افغانستان پس از قطع روابط تجاری حکومت طالبان با پاکستان افزایش یافته است، زیرا بسیاری از مواد اولیه و کالاهای اساسی از مسیر پاکستان وارد بازارهای افغانستان می‌شد.

این افزایش درست در شرایطی صورت می‌گیرد که از یک‌سو کمک‌های بین‌المللی برای افغانستان قطع شده و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته به شکل‌ بی‌سابقه‌ای افت کرده که این امر بیشتر ریشه در عدم اشتغال و نبود سرمایه‌گذاری‌های خارجی دارد.

همزمان با این بحران، مقام‌های حکومت طالبان نیز طی چهار سال اخیر بارها از خودکفایی افغانستان سخن گفته‌اند، چیزی که بیشتر مردم آن را شعاری بیش نمی‌دانند؛ زیرا کارشناسان معتقدند که بازارهای این کشور هنوز وابسته به واردات است و باید تلاش صورت گیرد تا مشکلات سیاسی با کشورهای پیرامون از طریق گفت‌وگو حل شود و مسائل اقتصادی تحت تنش‌های سیاسی قرار نگیرد.

ثبات نسبی ارزش افغانی در برابر دلار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها

در ارتباط به این موضوع، برخی از شهروندان شیعه کابل می‌گویند که با وجود ثبات ارزش پول افغانی مقابل ارزهای خارجی، مردم شاهد افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازارهای کشور هستند.

مرتضی جعفری، یکی از شهروندان غرب کابل در این مورد می‌گوید که افزایش بهای مواد خوراکی در مقایسه با نرخ دلار، فقط برای امروز نیست و این روند حداقل در سه سال اخیر جریان داشته است، زیرا این چند سال، با این‌که ارزش دلار در افغانستان حتی کاهش هم یافته، اما بهای مواد خوراکی روزبه‌روز افزایش یافته است.

به گفته این شهروند شیعه کابل، بیشتر از ۷۰ درصد جمعیت افغانستان در شرایط حاضر وابسته به کمک‌های خیریه و سازمان‌های بین‌المللی هستند و در صورت عدم توجه در این زمینه، میزان وابستگی مردم به مواد غذایی همچنان بیشتر خواهد شد.

او با بیان این‌که افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بی‌انصافی در حق مردم است، خاطرنشان ساخت که عدم کنترل بازار، پاگذاشتن بر گلوی مردمی است که امروز در بحران اقتصادی دست‌وپا می‌زنند.

قیمت‌ها در سطح اروپا، درآمدها در پایین‌ترین حد

در همین حال، شهروندان از حکومت طالبان می‌خواهند که هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر جدی، وضعیت قیمت‌ها را در بازارهای کشور کنترل و راه حل اساسی برای آن ایجاد کند.

فرهان زمانی، دانش‌جوی دانشگاه کابل، هزینه‌ موادهای خوراکی در بازارهای کابل را در سطح بازارهای اروپایی تشبیه کرده و گفته است: «هزینه‌های سوخت و مواد غذایی فعلا در سطح اروپا است، بیکاری و فقر در بالاترین حد خود قرار دارد.»

او همچنان تصریح کرد که یک کیسه برنج پاکستانی در دوران جمهوریت ۱۷۵۰ افغانی بود، اما در حاکمیت طالبان به سه هزار افغانی رسیده است؛ در حالی‌که کاهش نرخ بیکاری و افزایش درآمد سرانه در بالاترین حالت ممکن در تاریخ افغانستان، در زمان جمهوریت بود.

شایان ذکر است، کمیسیونی که در شهرداری کابل در مورد تعیین نرخ‌های بازار تعیین شده، هرچند رصد دقیق از وضعیت بازار دارد و بهای دلار هم نسبتا ثابت است، اما توان کنترل قیمت کالاها را از دست داده است.

